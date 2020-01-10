中揚光去年營收創新高 今年成長動能轉佳

（中央社記者韓婷婷台北10日電）鴻海集團轉投資光學模具廠中揚光電去年12月營收衝上新台幣1.86億元，帶動全年營收13.97億元同創歷史新高。展望今年，中揚光整體營收可望雙位數成長，動能將優於去年。

中揚光電今天舉行法人說明會，總經理李榮洲表示，預估最壞的情形已過，今年將重回成長軌道。2019年受到美中貿易戰導致客戶觀望影響，上半年營運表現不如預期，下半年在產品結構調整加上新產品出貨推動，稼動率拉升，帶動營收逐步回溫。

展望今年，受惠5G手機、多鏡頭趨勢帶動產業成長，李榮洲樂觀看待今年營運成長動能將優於去年。其中模具營收預估將成長20%至30%，車載相關鏡頭將成長約40%至60%。

中揚光去年12月營收1.86億元，月增55.75%，年增148.57%；累計去年營收13.97億元，年增16.9%，12月單月及全年營收均創下歷史新高；主要受惠子公司產品結構進行調整，下半年營運表現翻轉帶動。

李榮洲表示，旗下轉投資公司群英原本以代工手機鏡頭為主，去年產品線調整為專注鏡片，客戶群更分散，推動下半年營運見到起色，看好今年營收及獲利將有顯著成長。

另外，持股74%的紘立光電今年營運也將逐步轉佳，中揚光表示，目前被動式產品較多，已有越來越多車廠導入主動式裝置鏡頭，包括自動煞車、盲點偵測、車道偏移警示系統、數位頭燈等都是未來成長動能，預計2021年進入量產。法人預估，今年車載鏡頭約可成長40%至60%。

中揚光2019年模具類產品占68%，紘立車載鏡頭及投影機鏡頭約占10%，鏡頭代工（包括單鏡片及組裝鏡頭）占22%。

目前中揚光主要生產基地位於台中南屯、中國大陸東莞，生產比重各占5成。台中廠去年投入約3億元擴產，模仁月產量從原先的8000萬顆提升到1.2萬顆。（編輯：張良知）1090110