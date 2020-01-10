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2019年全國稅收2.4兆續創高 土增稅攀至4年高點

最新更新：2020/01/10 19:12

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）財政部今天公布2019年全國稅收新台幣2兆4497億元，續創新高，年增2.6%，其中土增稅全年稅收1011億元，表現相對亮眼，創近4年高點，年增11.7%，主因包括房市回溫、中大型案件增加及台商回流設廠等。

財政部今天公布2019年12月及全年的全國賦稅收入初步統計，12月全國稅收1238億元，年減2.6%，全年全國稅收則為2兆4497億元，年增2.6%；財政部統計處副處長陳玉豐表示，實徵淨額比原先預算目標多出621億元，為2014年以來超出金額最低的一年。

從2014年至2018年，稅收實徵數超出預算數金額各為1088億元、1878億元、1278億元、960億元及897億元，至2019年減少為621億元。

觀察各稅目表現，營所稅、土增稅及遺產稅為2019年表現相對亮眼，其中營所稅全年稅收6453億元，年增13.6%，主要受所得稅制優化方案上路，將營所稅稅率由17%調高至20%帶動。

土增稅部分，2019年全年稅收突破千億、達1011億元，為近4年來新高，年增11.7%。陳玉豐說，今年稅額高達千萬以上案件共816件、稅額200億元，各年增178件及40億元，稅額規模百萬的案件也大增，總計有1萬4773件、稅額354億元，各年增1696件及44億元。

陳玉豐表示，2019年房市逐漸回溫，加上台商回流，帶動桃園等地工業用地需求升溫，及台中等地方政府進行大面積市地重劃等因素，都有助於帶動土增稅回升。六都中，2019年以台中市土增稅年增21.7%，增幅最大，土增稅收居冠的則為新北市、稅額達197.8億元。

遺產稅部分，2019年因有不少高額大案入帳，全年遺產稅收240.36億元，也年增12.4%。

相對，綜所稅受所得稅制優化方案、釋出四大扣除額調高的減稅利益影響，2019年小幅衰退2.2%；至於證交稅，去年12月稅收90億元也來到近17個月以來高點，不過全年實徵淨額912億元，仍年減100億，減幅9.9%。

陳玉豐說，整體來看，2019年創新高的稅目包括營所稅、關稅、房屋稅、牌照稅等；若以預算數相比，除營業稅、貨物稅及證交稅外，均已達成並超越預算目標，其中營業稅達成率98.6%、貨物稅達成率97%、證交稅達成率則僅有80.8%，分別短少60億、55億及217億元。（編輯：趙蔚蘭）1090110

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