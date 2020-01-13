陸股今年來漲幅大 法人統計全年跟漲機率達7成

（中央社記者韓婷婷台北13日電）中國股市2020開年來一馬當先，包括創業板、中小板、深證成指，都擠進全球股市漲幅前3大。法人指出，從過去經驗顯示，陸股1月上漲，全年跟漲機率達7成。

美中兩國即將簽署第一階段貿易協議，重振陸股投資人信心，帶動陸股開年來全面大漲。其中，創業板、中小板與深證成指到上周五為止，累計漲幅分別達5.9%、5.25%與4.31%，居全球股市漲幅前3大，上證指數也不錯，漲幅1.38%。

法人表示，根據歷史紀錄觀察，陸股1月表現與全年走勢最為貼合，因此，若今年1月延續開年來的多頭氣勢，預期全年同樣會有不錯的表現。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，陸股年初來的表現，預告全年多頭行情可期，主要是因為1月表現與全年走勢最為貼合，即1月上漲，全年通常上漲機率高；反之，1月下跌，全年下跌可能性大。

以上證指數為例，統計2000年以來，1月上漲次數達11次，其中，有8次全年也呈現上漲；而1月下跌次數則有9次，其中，全年同步下跌為7次，跟漲、跟跌機率都有7成以上，顯示陸股1月表現對全年走勢具指標性意義。

展望今年，張帆認為，美中兩國於去年底達成第一階段貿易協議，為2020年股市開門紅營造利多氣氛。由於正式文本預計近日簽訂，加上人行降準釋放流動性，有助於企業信心，陸股1月不排除延續開年來的多頭氣勢，為全年表現搏好采頭。

富邦投信同樣看好陸股，預期政策將引爆A股，紅包行情火熱；富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，整體來看，隨著外部影響因素消退，加上中國政策力度加強，鼠年A股紅包行情值得期待，看好電子科技及消費類股的表現。（編輯：鄭雪文）1090113