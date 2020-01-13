展望2020年 瑞銀：中國GDP成長率可保6%

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）展望2020年中國市場表現，瑞銀中國策略主管認為，經濟成長率將可「保6」，MSCI中國指數及滬深300指數，預估漲幅也可達6%，同時A股將更為國際化，預估將有3000億元人民幣的外資流入A股。

瑞銀今天於上海舉辦第20屆大中華研討會「20遇見預見20」，並於事後與台灣媒體分享會中瑞銀主管及分析師對中國證券及資本市場看法。

瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑表示，對2020年MSCI中國指數及滬深300指數，均抱持樂觀態度，預估漲幅都將達6%。同時，預測2020年中國GDP增長可「保6」、消費年增率則為6.8%、固定資產5.9%，但進出口對GDP增長的貢獻會變負。

劉鳴鏑指出，另外，認為2020年A股將更為國際化，中國市場將進行更大的開放措施，有助外資進入，預估將有3000億人民幣外資會淨流入A股。

在證券市場方面，瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管孫利軍說，2019年中國IPO創下6年新高，融資總額達到人民幣2242億，IPO則達201家；2020年相信科創板發行規模和發行量將再放大，而深交所的創業板也會走向註冊制的改革。

瑞銀亞太區投資銀行主管金弘毅指出，2019年包含美股、港股及中國上證指數表現均為正面，但併購及股票資本市場都有較大的下滑；債券則是一枝獨秀，成長幅度較佳。對2020年的關注3大方向包含，中概股回歸香港市場，新經濟、醫療、消費等較熱門產業，以及機制較靈活的境外市場。

瑞銀中國全球金融市場部主管房東明則認為，2019年是很亮麗的一年，因中國資本市場改革開放，瑞銀整體股票和固定收益呈現兩位數增長，往後10年將關注3大方向，第一，如何就經濟繁榮帶動的收入或增長，進行更平均而有利於社會良性發展的分配，第二，高齡化及人口結構變化對投資界帶來的機遇和挑戰，第三，地緣政治及美中兩國在經濟、社會、文化、金融、科技等方面的互動。（編輯：趙蔚蘭）1090113