台積電股價市值同步創新高 今年營運衝高可期

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）晶圓代工龍頭台積電16日將舉行法說會，外界看好今年營運表現，台積電今天早盤走堅，最高來到346元，漲1.32%，再創歷史新高，市值來到新台幣8.97兆元改寫新高。

台積電將於16日舉行法人說明會，先進製程技術進展為市場關注焦點，市場傳出台積電5奈米製程已突破8成。

法人預期，台積電不僅可望獨拿蘋果（Apple）5奈米的A14處理器訂單，還可獲得中國華為（Huawei）5奈米高階處理器訂單，今年將貢獻台積電約8%營收。

受惠5G與高效運算需求強勁，法人看好，台積電今年7奈米業績可望持續成長，並將推升台積電今年營收成長2成水準，將續創歷史新高。

展望今年第1季，法人預期，第1季雖然是蘋果傳統備貨淡季，加上重要客戶海思母公司華為海外市場流失，不過，第1季在聯發科與超微需求強勁支撐下，台積電營運表現淡季不淡，有機會與去年第4季持平，維持在營運高檔水準。

美系外資在法說前看好台積電今年表現，隨著供應鏈庫存回復正常、進入5G週期，預估台積電今、明年獲利將分別成長30%、11%，維持買進投資評等，目標價調高到380元。（編輯：楊玫寧）1090114