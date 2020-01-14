5G時代 鄭俊卿：有線電視與電信業者將加速合併

台灣今年進入5G時代，台灣有線寬頻產業協會理事長鄭俊卿（前排中）14日表示，5G對整個通訊產業將帶來匯流，帶動電信和有線電視業者合併或合作。中央社記者江明晏攝 109年1月14日

（中央社記者江明晏台北14日電）台灣今年進入5G時代，CBIT理事長鄭俊卿表示，5G對整個通訊產業將帶來匯流，帶動電信和有線電視業者合併或合作，兩者匯流成具規模經濟的旗艦型產業，加上新創能量，才能像半導體產業一樣蓬勃發展。

2020通訊傳播前瞻與挑戰研討會今天登場，台灣有線寬頻產業協會（CBIT）理事長鄭俊卿以「5G時代通訊產業之變化與契機」為題發表演講。鄭俊卿去年卸任台灣大哥大總經理一職，轉任凱擘董事長，在電信和有線電視產業都有多年經驗。

鄭俊卿說，過去在電信業時，認為5G初期要更聚焦B2B，但5G要真正大量鋪設，一定要B2C市場成熟，畢竟B2B和B2G不是大眾市場，他現在也認為B2C的市場不悲觀，可能會提早來到，且5G對整個通訊產業將帶來匯流，意即電信和有線電視業者會有合併或策略聯盟出現。

他指出，5G的缺點是室內覆蓋很差，家裡的通訊就得靠WiFi和固網，因此有線電視和電信業者將出現匯流，面向將包括銷售管道、用戶終端、雲端、服務、產業和法規等層面。

他舉例說，台灣之星與中嘉已策略合作銷售，通路都推出匯流綁約方案，認為中華電也將跟進；而以後電視將發展到Android和網路Base，類似大型的手機，不會有頻道的區別，有線電視和電信也將匯流成一個產業。

鄭俊卿進一步說，台灣是個小國家，有線電視和電信都是資本密集產業，應該匯流成具有規模經濟的旗艦型產業，才有國家競爭力，建議有線電視和電信全力扮演好Iaas（基礎設施）、Pass（平台）的角色，由新創公司分工主導Sass（軟體）大量開發。

他認為，電信三雄現在併購很多新創公司，但幾乎沒成功案例，因兩者產業文化有差異，一個是資本密集，一個是腦力密集，建議電信業和新創要分工，成為一個生態系統，才能像半導體產業一樣蓬勃發展；而產業若匯流，未來以網路為基礎，法規也將有所轉型，建議政府減少規管，對產業絕對是正面的影響。

凱擘總經理王鴻紳表示，有線電視在4G時代確實受到很多影響，而進入5G時代，有線電視和5G的互補性就提高很多。

台數科董事長廖紫岑表示，數位匯流產業給很多業者機會，讓競爭能「截彎取直」，就好像誰能想到亞馬遜賣書賣到變成電商巨擘，台數科目前除合作LINE TV外，也耕耘自駕車領域，邁向智慧網路科技集團。

台灣通訊學會理事長劉柏立表示，針對5G，協會提出5大訴求，第一，盼明確定位5G價值納入國家級經建戰略體系；第二，支持企業展開長期投資與研發的友善環境；第三，要引導5G生態系統整合暨公私部門合作空間；第四，確保監理規管思維與5G的時代需求接軌；第五，積極引進監理沙盒機制進行制度改革設計。（編輯：楊玫寧）1090114