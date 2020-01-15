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神基獲德國汽車品牌大單 強化夥伴關係

最新更新：2020/01/15 13:41
強固型工業電腦廠神基15日宣布，德國汽車製造商寶馬（BMW）採用神基的強固電腦解決方案。（神基提供）中央社記者吳家豪傳真 109年1月15日
強固型工業電腦廠神基15日宣布，德國汽車製造商寶馬（BMW）採用神基的強固電腦解決方案。（神基提供）中央社記者吳家豪傳真 109年1月15日

（中央社記者吳家豪台北15日電）強固型工業電腦廠神基科技今天宣布寶馬（BMW）集團選擇神基的強固型行動裝置和解決方案，應用於寶馬集團全球研發、生產線、倉庫物流管理以及汽車維修中心汽車電腦診斷等。

神基表示，在過去6年中，神基一直為德國汽車品牌寶馬集團供應強固型設備，用於研發測試、生產製造、倉儲管理以及車輛診斷。

隨著合作關係加深，神基再次從寶馬集團獲得新的大型訂單，包括S410半強固式筆記型電腦、V110全強固旋轉式筆記型電腦，以及全強固式平板電腦F110、A140、UX10和T800。

神基科技董事長黃明漢表示，與寶馬集團合作時面臨的特殊挑戰是要符合寶馬集團不同部門的產品應用情境，且每個部門對電腦設備都有特定的使用需求。

神基2019年12月合併營收新台幣24.41億元，年增20.05%；2019年全年累計營收達272.63億元，年增10.41%，寫下近13年新高。（編輯：楊凱翔）1090115

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