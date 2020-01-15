美商Mozilla在台徵才 啟動實習計畫

（中央社記者吳家豪台北15日電）美商謀智（Mozilla）今天宣布台灣辦公室今年將啟動人才招聘及實習計畫，將導入全球開發技術演講者計畫，讓所有對Mozilla、Firefox瀏覽器和開放網路有貢獻的志願者能互相交流。

Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光今天在新春記者會中表示，2020年是Mozilla台灣辦公室的創新元年，倡導網路健康、人才開發、新興市場產品開發將是今年3大發展主軸。Mozilla將開始在台灣釋出職缺，並推出實習計畫。

針對產品開發，梁永光指出，有鑒於「監控經濟」正逐步破壞線上隱私及安全，Mozilla將透過產品創新，解決有關內容探索和假消息、身分系統和資料互利等領域所衍生出的問題。

Mozilla在記者會中也宣布，台灣團隊今年起將定位為新興市場創新中心，專注開發創新行動服務。第一個由Mozilla台灣團隊打造的行動瀏覽器Firefox Lite在2018年問世後，已在東南亞地區獲得好評，並於去年底轉型為多功能行動瀏覽平台，擴大服務至30個國家。

今天Mozilla台灣團隊在Firefox Lite新增旅遊探索功能，透過一站式瀏覽服務，可以讓旅遊行程規劃更有效率。（編輯：郭萍英）1090115