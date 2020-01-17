看好中國工業塑料需求 新纖擬斥資逾7億元設廠

（中央社記者潘羿菁台北17日電）看好中國工業塑料市場需求，新光合纖今天公告擬斥資2500萬美元（約合新台幣7.49億元）在中國江蘇蓋新廠，目前鎖定工程塑膠粒與聚酯膠片兩大產品，不過該案須取得經濟部投審會核准。

新纖去年12月才宣布，配合杭州政府都市整體規劃，旗下子公司杭州華夏化纖染織公司必須遷廠，短短一個月內，新纖另外公告選好規劃在江蘇蓋新廠，目前規劃兩大產品包括工程塑膠粒與聚酯膠片，前者年產能2.5萬噸、後者為8400噸。

新纖表示，中國在工程塑膠粒與膠片仍是很大的市場，杭州華夏廠配合關廠一事早有準備，因此才能在短時間內找到土地設廠。

不過杭州廠華夏廠原本有生產紡織用化纖，未來江蘇廠將不會生產該項目，也意味著，新纖因應地理環境啟動產能策略調整，紡織用化纖生產重心將擺在台灣與越南兩地，中國與泰國則是全力衝刺塑膠與工程塑料。

依據投審會規定，赴中國投資金額達100萬美元必須事先取得核准，因此這項投資案還需取得經濟部點頭答應才能啟動，新纖說，目前預估建廠工程期約2年，就看何時取得核准函，一旦拿到就可以動工。

另外，先前也公告針對泰國泰新光工廠啟動擴建案，規劃瓶用聚酯粒年產18萬噸擴充至39萬噸，擴建金額約泰銖24億元，日前已導入日商三菱商事全數認購泰新光增資案，新纖對泰新光持股將從90%下降至63%。

擴建工程最快會在2021年第4季完工，2022年投入生產，若加計台灣聚酯粒產能，屆時新纖台、泰兩地總產能將達70萬噸。（編輯：黃國倫）1090117