美國稅局救濟新制 棄籍者稅務有機會補救合規

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）美國國稅局（IRS）近期公布「特定前公民適用之救濟程序」，資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，這提供已棄籍或計劃棄籍的美國公民一個「稅務棄籍」合規化的機會，但適用資格也相對嚴格。

蘇宥人說明，美國公民想放棄美國籍，除須至美國駐外機關，辦理移民法訂定的程序，如簽署棄籍誓詞，進行移民法律上的棄籍外，也需要向美國國稅局進行棄籍申報，做稅務上的棄籍；不過，實務上，棄籍者可能會忽略稅務棄籍的相關義務。

蘇宥人指出，美國稅法規定，棄籍者如果於棄籍時，全球資產市價淨值已達200萬美元，或過去5年每年平均應納稅額超過棄籍當年的法定門檻，舉例來說，2020年為17.1萬美元，或是在棄籍前5個年度，未完全遵守所有美國聯邦納稅義務者。

只要符合上述其中一個條件，就會被視為covered expatriate（特定棄籍者），必須計算「棄籍稅」（Expatriation Tax），於棄籍當年度申報完稅；同時，無論財產及應納稅額達到門檻與否，所有棄籍者皆須向IRS申報Form 8854，才能為自身的美國申報及納稅義務畫下句點。

蘇宥人表示，有些棄籍者雖然應納稅額及財產市值均遠低於covered expatriate門檻，惟因在棄籍時忘記申報Form 8854，或者要申報/補申報Form 8854時發現之前美國稅遵循有缺失，想要補申報，則除了補繳稅款外，也會產生各種利息、滯納金、罰鍰等，增加稅務風險，也會影響棄籍者的合規化意願。

蘇宥人說，而IRS所公布的「特定前公民適用之救濟程序」就是提供一個合規化機會，符合資格條件的已棄籍或計劃棄籍的美國公民（不適用於綠卡持有者），可藉此完成稅法上的棄籍程序，不落入「棄籍稅」課徵範圍，也不須補繳稅額及相關利息及罰鍰。

蘇宥人表示，根據IRS公布的問答集說明，若棄籍者均沒有達到上述的應納稅額及財產門檻，且在棄籍前5個年度確實有遵守所有美國聯邦納稅義務，可直接補申報Form8854，但需聲明未能及時申報的合理原由。

蘇宥人指出，不過，新救濟程序的適用資格條件相當嚴格，必須同時符合以下6個條件，包括第1，相關短漏報等行為非屬蓄意，第2，於2010年3月18日（不含當日）後放棄美國籍，第3從來沒有以美國公民／稅務居民身分申報過美國稅。

第4，棄籍時以及在申請救濟程序時，全球所有的財產淨值（按市價計算）均未達到「棄籍稅」門檻（200萬美元），第5，棄籍年度及前5個年度應納稅額加總不超過2.5萬美元，第6，同意提交棄籍年度及前5個年度的完整聯邦稅申報書，有申報FBAR（海外金融帳戶）義務者，也需一併申報相關年度的FBAR，以獲得罰則豁免。（編輯：黃國倫）1090117