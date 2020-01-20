5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星

（中央社記者江明晏台北20日電）5G第一階段標金就闖出天價，歐系外資下修電信三雄目標價，更預估台灣大與台灣之星將合作，以維持競爭地位，外資也認為第二階段談判將破局，中華電出手會最積極。

5G競標第一階段落幕，標金達新台幣1380.81億元， 中華電將在22日舉辦法說會並公布財測，市場關注5G標金對其獲利影響程度。2家外資近期出具最新報告，評析5G標金衝高對台灣電信產業的影響。

在第一階段的數量競標中，中華電就支出462.93億元、遠傳410.12億元、台灣大306.56億元、台灣之星197.08億元，亞太電信因退出3.5GHz市場，僅支出4.12億元。在3.5GHz黃金頻段中，中華電獲得90MHz頻寬；遠傳獲得80MH；台灣大哥大拿60MHz；台灣之星則獲得40MHz。

歐系外資指出，台灣之星以197億元的高價贏得了3.5GHz的40MHz頻譜，但由於有效提供5G服務需要80至100MHz，認為台灣之星可能會與台灣大哥大簽訂頻譜共享協議。台灣大已獲60MHz，與台灣之星合作將可共同利用100MHz頻譜，預估台灣大將回饋台灣之星每年新台幣10億元的頻譜使用成本，並藉此與中華電與遠傳電信處於平等的競爭環境中。

但業界人士認為，台灣大原先合作對象為亞太電信，是否與台灣之星結盟，仍存在許多不確定因素。

歐系外資指出，在5G時代，運營商將積極相互競爭，以確保先發優勢，考慮到較高的行銷支出和手機補貼以及台灣大可能會支出頻譜共享費用，均將中華電、台灣大、遠傳今年和明年的獲利預估下調。

針對第二階段位置競標，市場有「魚頭」、「魚肚」、「魚尾」的說法，歐系外資評析，在這次釋出的3.5GHz頻譜共270MHz中，有100MHz（3.3GHz至3.4 GHz）仍不成熟，預估至2020年第2季前無法部署相關設備，而有70MHz（3.5GHz至3.57 GHz）直到2020年7月前，仍有衛星在使用。只有100MHz（3.4GHz至3.5GHz）不受干擾，並可立即與當前5G設備兼容推出服務。

鑑於每個運營商都對乾淨的區塊感興趣，歐系外資擔心第二階段前的「談判會破裂」，特別是，中華電和遠傳不太可能會讓台灣大和台灣之星集體獲得100MHz的區塊。

歐系外資認為，中華電信出價將超越競爭對手，若加上第二階段競標支出，預估中華電一共將支出新台幣530億元，以確保成為5G的領先者，台灣大和遠傳將分別支出330億元和450億元。

歐系外資指出，台灣電信市場尚未因積極的5G頻譜拍賣而影響定價，但因為對獲利有影響，分別下調了中華電、台灣大和遠傳的目標價，從88.5元至85元、96元至93元、64元至58元，給予中華電「劣於大盤」評等，台灣大與遠傳「減碼」評等。

亞系外資認為，小型電信商出乎意料的強勁出價，推動5G競標價格上漲，電信三雄總支出為1180億元，3.5GHz成本每MHz人均成本是全球最貴。

過去6年中，遠傳股息為3.75元，2018年的配息比率更達130%，亞系外資擔憂，攤銷費用將影響股利前景，由於頻譜和資本支出成本高於先前的預測，將遠傳評級從「持有」下調為「減碼」，並將目標價從73元下調為65元，中華電信的目標價下調1%，從95元至94元，維持「減碼」評等，台灣大評等維持「中立」、目標價118元。

外資也期待，希望能在電信業者後續的法說會中，獲得有關5G定價策略以及抵消這些高成本的方式。（編輯：楊凱翔）1090120