迎5G時代 台灣大衝刺加值應用

（中央社記者江明晏台北20日電）台灣將在今年進入5G時代，台灣大哥大衝刺加值服務，除了打造華人首支原創歌舞短片，旗下音樂串流服務MyMusic也積極異業合作，mySports APP則率先為5G智慧棒球場應用暖身。

台灣大哥大打造的華人首支原創歌舞短片「奇幻書店」，即將在1月24日台視除夕賀歲節目「2020超級巨星紅白藝能大賞」首度亮相，總經理林之晨也首次登上小巨蛋接受主持人黃子佼訪問，並以創意5G向現場觀眾賀歲。

林之晨受訪時表示，即使5G標金已飆破世界紀錄，台灣大仍會堅定支持年輕人勇敢追夢、把夢做大的目標，「奇幻書店」導演小忍就是從myfone行動創作獎勇奪百萬首獎嶄露頭角。

談到對未來5G的想像時，林之晨表示，希望未來在台灣大5G超高速、低延遲的網路支持下，能將「超級巨星紅白藝能大賞」這樣的演唱會透過虛擬實境方式，讓觀眾在家中就能把偌大的小巨蛋舞台盡納眼底。

此外，台灣大哥大與旗下音樂串流服務MyMusic今天宣布，即日起與曾促成樂壇天后「娜姊」瑪丹娜（Madonna）、英國天團酷玩樂團（Coldplay）等巨星來台的幕後推手，也是全球最大演唱會娛樂公司LIVE NATION台灣分公司理想國（Live Nation Taiwan）合作，成為台灣電信業獨家官方合作夥伴。

未來台灣大700多萬行動用戶，以及MyMusic超過570萬名會員，都有機會獲得理想國主辦活動獨家福利，包括專屬購票專區、獨家保留席、藝人獨家見面會等，將享有優先參與權。

台灣大表示，近年來持續以行動支持台灣影視音產業發展，在「內容為王」時代，首部自製劇「雙城故事」入圍金鐘6項大獎，接下來包括大慕影藝「做工的人」、七十六号原子「七十六号恐怖書店之恐懼罐頭」等也將陸續推出，提升旗下影音串流平台myVideo獨家內容比重和優質戲劇涵量。

MyMusic近年也透過電競手遊「Garena極速領域」、華納與Tiktok「星聲量」選秀活動等創新異業合作獲市場關注，用戶數持續成長。

還有，台灣大哥大與富邦悍將棒球隊合作推出「富邦悍將應援團2020春訓挑戰賽」，並發揮mySports APP強大的虛實整合功能，讓用戶與富邦悍將旗下世界12強棒球賽中華健兒胡金龍、林哲瑄與陳鴻文，一同進行春訓，鼓勵全民新的一年「多運動」，同時也為即將上路的5G智慧棒球場應用先行暖身。

台灣大哥大物聯網暨平台產品處長黃文華表示，目前mySports已累積38萬會員，且持續不斷擴增上線功能。（編輯：黃國倫）1090120