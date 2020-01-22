迎接金鼠新春商機 遊戲廠系列活動開跑

（中央社記者韓婷婷台北22日電）迎接金鼠年到來，各大遊戲廠商新春系列活動正式開跑，包括遊戲橘子、宇峻奧汀、智冠、鈊象、昱泉都有新春系列活動或新遊戲登場搶新春商機。

宇峻奧汀與遊戲新幹線聯合發行的策略手遊「三國群英傳M」，21日正式啟動群英大會師事前登錄活動，同時在官方粉絲團舉辦直播問答活動，邀請遊戲製作人小翔與玩家線上交流，針對玩家關注的問題一一答覆，並承諾春節全力趕工優化調整。

網石公司（Netmarble Corporation）宣布，動作RPG手遊「THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR」即將推出最新主題雅典娜夢遊仙境。

昱泉旗下經典手遊「功夫全明星」也將推出2020週年紀念版，昱泉表示，「功夫全明星Kung Fu All-Star」於2016年首次上線至今已屆滿4週年，將推出週年紀念版「2020功夫全明星」，以全新介面登場，一次推出上百位武師讓玩家蒐集，並且支援離線模式，可以隨時隨地遊玩。另外，將於STEAM商店首次開放功夫全明星VR（虛擬實境），讓玩家更有武打快感。

日本超人氣手遊「Fate/Grand Order」繁中版（命運－冠位指定）配合農曆新年，將於2020年1月25日至2月8日推出「迦勒底春節紀念活動」。

台灣熱門博弈遊戲「滿貫大亨」在2020過年邀請嘻哈天團玖壹壹代言，推出全新機台「玖壹壹」台仔，迎接春節，過年中也將推好禮加碼活動。

遊戲橘子則集結旗下眾多遊戲，包括新上市的「新龍之谷」、「罪惡童話：集體崩壞的公主」，「跑跑卡丁車」、「艾爾之光」等多款人氣端遊及手遊，推出系列新春活動。

另外看好春節遊戲熱潮，橘子旗下手遊「天堂M」將攜手行動生活入口beanfun!推出主題寶箱，農曆新年上萬寶箱天天送，總獎金上看新台幣2000萬元。另外，使用beanfun!橘子支付消費，將享全通路、超商、量販、百貨、電商、高鐵5%到10%不等的零用金回饋。

遊戲股股王鈊象電子旗下多款博弈遊戲也趁勢在春節推出抽獎活動，祭出百萬旅遊金、iPhone11、天天抽礸石等賀歲摸彩禮炒熱人氣；旗下的知名遊戲「明星3缺1」今年春節請到綜藝界大哥胡瓜，與玩家們一起歡慶新春。（編輯：楊凱翔）1090122