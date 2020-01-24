國發會導入新創能量 2020年拚地方創生再進化

（中央社記者潘姿羽台北24日電）2019年為地方創生元年，國發會這一年來全台走透透，協助地方找出在地DNA，而2020年，國發會主委陳美伶表示，將結合新創能量，把科技導入地方，希望達到加乘作用，讓地方創生再進化。

地方創生是政府針對台灣總人口減少、人口過度集中大都市，以及城鄉發展失衡等問題所推出的方案，藉由盤點出具有在地特色的產業DNA，活絡地方能量，進而達到促進島內移民、均衡台灣的效果。

國家發展委員會主任委員陳美伶表示，2019年當中，她走過大大小小的鄉鎮，協助地方盤點出DNA，並給予發展建議；她發現，地方的小型企業或許懂得生產加工、有很好的產品，卻缺乏品牌建立、網路行銷等知識，而這塊恰好是新創的強項。

由於地方創生、推動創新創業，都是國發會的重點工作，陳美伶指出，2020年會把地方創生跟新創做結合，希望兩者碰撞出來的火花，能發揮加乘效果；除了讓地方創生事業導入科技，提升價值與曝光度，過去新創事業多集中於都會區，藉由這樣的機會，可以讓他們發現地方也有很多客戶、需求。

陳美伶說明，她前往地方會勘時，會依地方需求與計劃內容，請會內相關處室如國土處、經濟處、人力處、產業處等同仁一起前往，若發現可以與新創結合之處，國發會就會扮演媒合的角色，畢竟現在是數位經濟時代，各行各業都會朝跨領域加值，「讓他們結婚吧，共同一起努力」。

其實目前地方創生也有不少科技導入的成功案例，陳美伶指出，台灣新創事業推出的AI咖啡機已向雲林古坑等在地咖啡農合作，這就是上下游整合、地方創生與新創結合的典範；另外，雲林口湖運用科技養殖台灣鯛、宜蘭三星鄉利用科技研發出蔥面膜，從這些案例，都可看見科技與創意確實能為地方發展注入養分。

陳美伶總結，地方創生是個永續計畫，她期許2020年導入新創能量後，地方創生不只是2.0，而是不斷進化、成長，讓地方產業真正的轉骨升級，「我對我們下一代充滿信心，我也對台灣未來充滿信心」。（編輯：林孟汝）1090124