東協商機風起雲湧 台商各顯神通

（中央社記者江明晏台北26日電）受美中貿易戰影響，近2年湧入東協的外企及台商急速增加。以製造業來說，「逐成本而居時代已過去」，智慧化刻不容緩，而電子商務產值雖龐大，業者也得面臨物流與支付等難題。

早在美中貿易戰之前，台商早已到越南、泰國、印尼等東協國家投資布局，先行卡位搶占商機；而近2年因為貿易戰加劇，進入東協市場的外商急速增加，部分台商則加速移轉產能或重啟東協廠區運作。

以泰國為例，第一波帶著台灣資金投資泰國的台商，大約在1980年代末期，當時台灣靠外銷賺進外匯、勞力成本增加促使供應鏈南移，泰國有明確的招商引資策略，吸引了石化、電子、汽車、食品加工產業等台商供應鏈轉進。

泰國外商聯合總會主席康樹德對中央社記者表示，貿易戰背後其實是科技戰，早期來的台商把舊機器搬來就可以生產；但現在泰國已不是提供便宜土地和勞力的地方，新一代企業都導入最新設備。如果沒做自動化、數據化的智慧製造，就缺乏競爭力，全球競爭趨勢也不是朝向成本節降（cost down），而是透過效率生產，提供更好品質和服務給客戶。

觀察越南市場，近2年湧入越南的外來企業急速增加，導致越南當地市場缺工、設廠成本增加，屬於傳統製造業的成衣、製鞋產業的利潤變薄。有業者大嘆，低廉的勞工已不復存在，許多從中國轉來的訂單，毛利也被壓縮。

昶勇集團在越南深耕逾20年，旗下孚思科技主要生產全球知名品牌橡膠的鞋底材料，近幾年積極導入自動化製程，優化產線效能，盼將利潤極大化。

孚思坦言，「一開始也遇到很多瓶頸」，因為自動化設備、SI系統整合方案在越南當地的供應鏈並不完整，最後找上中華電信導入智慧解決方案見效，大幅縮短新廠學習曲線2到3年，拉開與對手距離，也嚐到自動化的「甜頭」。

東元集團會長黃茂雄表示，「台商像是遊牧民族，逐便宜勞力土地而居的時代已經過去了」。東元在菲律賓、泰國、越南、印尼、新加坡、馬來西亞都有設廠，後續也將延伸到印度。他指出，由於東元已陸續導入智慧化生產，勞力等成本上升均不是大問題，但在印度短期仍要先適應民族性與當地法規。

康樹德更觀察到，台灣製造業已是全球通，但相關企業經營的服務人才都沒有跟著台商走。例如會計師、律師、國際貿易談判、IP保護註冊、銀行系統等；相較之下，美歐日韓企業向來是「律師、會計師走在前面」，先熟知國與國之間的投資條例和當地法規，有利中長期投資的規劃，風險較低。

此外，除了製造業，東協的電商市場同樣受到矚目。國際電商亞馬遜（Amazon）、阿里巴巴、京東、騰訊投資的Sea集團、台灣PCHome等紛紛進駐東南亞，卡位當地商機。

而東森集團併購草莓網後，未來也將借重東協市場在地合作夥伴成立社群電商和社群部隊，把新零售和新媒體事業打入馬來西亞、越南、柬埔寨等國家；東森總裁王令麟透露，當地市場對日本、韓國、台灣的美妝產品青睞有加，未來不排除併購日本美妝品牌，行銷東南亞。

東協電商商機如一片藍海，Sea集團首席經濟學家蘇拉傑分析迷人之處，首先是人口結構龐大，有6億3500多萬人口，且一半都是30歲以下的年輕人口；其次是東南亞國家平均經濟成長力達5%以上，意味著東協中產階級快速崛起；第三是都市化潛力大，預估2020年都市人口將超越農村人口，隨之而來的是消費習慣改變，電子商務將會蓬勃發展。

他同時也點出東南亞電商市場，有網路、支付、物流3大挑戰。因為東南亞網路普及率有限，電商發展仍受制於網路發展，但當地政府數位經濟政策均已開始進展。

另外，因為當地信用卡普及率低，超商付款、蝦皮第三方支付等成為主要工具，新加坡、馬來西亞、泰國則積極推動電子支付工具，拉升普及率；至於物流是另一項關卡，東南亞基礎建設與法規都存在挑戰，但世界銀行物流績效指標顯示，法規將積極鬆綁，是朝向正面的發展。（編輯：張良知）1090126