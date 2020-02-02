三星新旗艦將亮相 台廠供應鏈吃補

三星將在台北時間12日凌晨舉辦S系列旗艦發表會，傳聞S20等3款新機將一口氣上陣。圖為Galaxy Note S10系列。（圖取自三星官方網頁samsung.com/tw）

（中央社記者江明晏台北2日電）MWC登場前夕，三星將在台北時間12日凌晨舉辦S系列旗艦發表會，傳聞S20等3款新機將一口氣上陣，挹注台廠供應鏈吃補，而新一代折疊機也有望同步亮相。

三星自第一代Galaxy S系列推出以來，至今已邁入第11個年頭，今年三星再度搶在全球行動通訊大會（MWC）前夕，於台北時間12日凌晨3時在蘋果大本營美國舊金山舉行新機發表會。

市場傳出，由於時序進入2020年，三星今年的S系列旗艦將取名Galaxy S20，預計推出Galaxy S20、Galaxy S20+，以及僅有5G連網規格的Galaxy S20 Ultra共3款新機。

規格方面，綜合市場傳聞，三星S20系列螢幕設計將會如同Galaxy Note 10系列的上方居中開孔設計，同時比例會拉長至20:9；處理器將按慣例依不同市場推出搭載三星Exynos 990或高通Snapdragon 865的產品。

至於照相功能，傳聞Galaxy S20與Galaxy S20+均配置1000萬畫素規格視訊前鏡頭，並分別搭載1200萬畫素廣角鏡頭與超廣角鏡頭，以及6400萬畫素的3倍變焦鏡頭等，Galaxy S20 Ultra則採用4000萬畫素前鏡頭，以及1億800萬畫素廣角鏡頭、4800萬畫素潛望式鏡頭模組設計等。

消息指出，三星已對台灣零組件供應鏈下達備貨指示，傳聞S20的散熱模組訂單由雙鴻、泰碩分食，供貨散熱能力最佳的熱板；GIS則是提供屏下指紋辨識模組，大立光供應鏡頭模組；欣興旗下軟板廠同泰則傳聞受惠三星新旗艦訂單，估自去年12月至明年5月挹注營運。

另外，市場傳出，三星繼去年首度推出摺疊機Galaxy Fold以來銷售告捷，今年2月的發表會上有可能推出後繼新款折疊機，名稱為Galaxy Z Flip，除了擁6.7吋大螢幕外，螢幕折疊後，機身體積外觀近似正方形，可放入隨身口袋，並結合喇叭聽筒雙重設計，主打音樂播放功能，但傳聞是否屬實，仍待三星官方在發表會上揭露。（編輯：鄭雪文）1090202