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李芳遠接任王道銀行總經理 金管會核准

最新更新：2020/02/03 15:23

（中央社記者劉姵呈台北3日電）王道銀行今天宣布，經金融監督管理委員會核准，原總經理楊錦裕已辦理退休，自2月1日起，新任總經理一職，由原王道銀行香港分行行長李芳遠接任。

王道銀行今天發布新聞稿表示，楊錦裕自2012年加入王道銀行（原為台灣工業銀行）以來，不僅帶領王道銀深耕企業金融業務，創下歷年授信餘額新高，更帶領王道銀轉型為商業銀行，並於台灣證交所掛牌上市，對王道銀貢獻良多。

王道銀表示，新任總經理李芳遠擁有英國曼徹斯特商學院企業管理碩士與清華大學動力機械工程學系學士等學歷，過去曾任王道銀行香港分行行長、匯豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨工商金融業務處負責人、香港上海匯豐銀行中國蘇州分行創行行長等職務，具備完善的國際觀及豐富的金融經驗。

李芳遠自2012年加入王道銀行擔任香港分行行長以來，帶領香港分行迅速拓展業務，除積極推動跨境貿易人民幣結算業務，擴大跨境交易商機，也帶領香港分行主辦多起聯貸案及深耕港資企業，在擔任行長的7年期間，王道銀香港分行的稅前淨利成長超過5倍，成為王道銀重要的獲利引擎。

王道銀自2017年轉型為商業銀行後，多以線上數位金融服務為主，輔以實體通路讓消費者體驗線上和線下的眾多產品服務，目前在台北、新竹、台中、高雄等地都設有分行，桃園藝文特區新設分行1月底才剛正式開幕。

王道銀董事長駱錦明表示，期望實體分行提供當地企業金融客戶與個人金融客戶更全方位的服務；期許未來在李芳遠的帶領下，能持續拓展業務、提升營運績效。（編輯：黃國倫）1090203

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