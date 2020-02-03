中國影視業喊停 後製公司VHQ第1季業績恐降

（中央社記者吳家豪台北3日電）武漢肺炎疫情嚴峻，中國宣布暫停所有影視劇拍攝工作。影視特效製作公司VHQ-KY今天表示，已簽約專案還沒出現取消狀況，但今年第1季業績恐較去年同期下滑，全年預估也會下修。

據京報網報導，由中國國家廣播電視總局主管的中國廣播電視社會組織聯合會電視製片委員會、演員委員會1日發布通知，在疫情防控期間，要求所有影視製片公司、影視劇組及影視演員暫停影視劇拍攝工作。

針對武漢肺炎的影響，VHQ今天發布聲明表示，中國政府已經全面叫停影視劇的拍攝，電影院線也暫停開放，這是在不可抗力的情況下做出的不得已選擇。宏觀來看，中國影視劇市場依舊龐大，且需求還在不斷成長，相信在疫情結束之後會逐步恢復正常。

VHQ指出，雖然在整體規模上，VHQ在中國影視產業已處於領先，但因後期製作市場相當龐大，VHQ市占僅2%左右，預期疫情對整體產業和VHQ的具體衝擊有限。

VHQ表示，目前製作的是已經拍攝完成的作品，現有未完成的影視鏡頭全部完成至少需要1季以上；其他已經簽約的未拍攝或推遲拍攝的專案，還沒有出現任何取消的狀況。

整體而言，VHQ認為，這次不可抗力的突發事件會帶來不小影響，預期今年第1季VHQ業績相比去年同期會出現一定程度下滑，全年預估也會調整下修。不過，VHQ強調，一旦疫情結束，北京公司所有同事將會加班，用1到2季把失去的時間彌補回來。（編輯：郭萍英）1090203