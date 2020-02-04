土銀6員工留守武漢 備妥口罩待14日開工

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）首架武漢台商包機3日抵台，但仍有台幹還留在武漢堅守崗位，土地銀行表示，有6名台籍幹部留在武漢當地，因應14日分行開工營業，目前身體狀況均正常，並已備妥足夠口罩備戰。

土銀主管表示，在武漢疫情爆發的第一時間內部就已啟動應變機制，每天追蹤當地台幹活動及健康情形，目前共有6名台幹留在當地。金融機構跟一般店家、工廠不同，除非當地主管機關宣布停止上班，否則金融交易不能中斷，必須要有人協助客戶領錢、完成交易，完成與別的銀行間的清算業務。

土銀主管說，假設這6名台幹搭乘3日包機回台，必須集中隔離14天，到17日才能自由行動，但武漢分行14日就要開工，因此留在當地，為後續開工營業做準備。

土銀主管指出，每天都有和這6名台幹保持聯繫，加上他們的眷屬都已先回到台灣，因此相對比較沒有壓力；加上事前就提醒同仁要先採購口罩，6名台幹先前就已先行採買，也幫助在當地同樣有分行的台企銀台幹一起購買，目前仍有1000片庫存，暫時應足夠使用。

至於開工後，土銀主管說，將分成兩班輪班，維持最低營運量，不會讓6名台幹出去跑客戶，避免相互交叉感染，也提醒只要一有不舒服，就要在家休息，大家以換班方式度過難關。（編輯：黃國倫）1090204