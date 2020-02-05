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宏捷科1月營收創近4年新高 2月再拚新高

最新更新：2020/02/05 11:20

（中央社記者韓婷婷台北5日電）砷化鎵廠宏捷科在4G手機PA、WiFi 6及VCSEL等需求強勁帶動下，1月儘管有春節長假仍全產能生產，推動1月營收衝上新台幣2.69億元，創近4年來新高，2月有機會再拚新高。

宏捷科受惠去美化趨勢，客戶群在去年大幅增加，推動整體訂單爆增，產能持續吃緊，透過去瓶頸及產品組合優化因應客戶需求，今年第1季訂單持續滿載。

由於宏捷科工廠位於台灣，產能不受武漢肺炎影響，因應客戶需求農曆春節生產線加班趕工，推動1月營收再攀高來到2.69億元，月增0.82%、年增137.96%，為近48個月以來新高。

法人預估宏捷科2月持續全產能生產，營收有機會續創新高。宏捷科第1季淡季不淡趨勢明確。

法人表示，全球射頻元件供應商進入轉換時代，加上大陸去美化趨勢，更多手機商與ODM（原廠委託設計代工）轉向採用亞洲射頻供應商，手機廠釋出更多訂單給ODM廠，2G至4G市場轉換，美系供應商轉到亞系客戶的趨勢明確，力道延續到2020年。目前穩懋及宏捷科2家代工廠的訂單都持續滿載。

宏捷科主要產品為6吋砷化鎵晶圓，今年將鎖定4G手機PA、WiFi 6及垂直共振腔面射雷射（VCSEL）3大項產品。（編輯：楊凱翔）1090205

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