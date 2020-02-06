年節效應 1月CPI年增率創21個月新高

（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天發布1月物價概況，消費者物價指數（CPI）年漲1.85%，創下21個月以來最大漲幅，主因是農曆春節到來，保母費、家事服務、旅遊團費等服務類價格上漲所致。

主計總處專門委員邱淑純說明，農曆春節期間，許多服務費會循例加價，物價容易走升，加上去年農曆春節落在2月，去年1月的基期相對較低，使得今年1月CPI出現21個月以來最大漲幅。

邱淑純表示，今年1月保母費年增率高達69.59%，家事服務費年增率也達17.65%，是服務費春節循例加價的顯著案例；主計總處統計，1月CPI若扣掉春節循例加價影響的0.73個百分點，CPI年增率應為1.12%，其實與上月水準相差不大。

儘管1月CPI走揚，重要民生物資CPI卻連5月走跌，1月跌幅擴大至1.10%，17項重要民生物資當中，以雞蛋變動最顯著，年減20.76%，為118個月以來最大減幅。

邱淑純說明，107年823水患發生後，蛋雞損失嚴重，導致雞蛋「量縮價漲」，直至108年5月蛋價才回穩；換言之，108年1月雞蛋價格還在高點，高基期影響之下，今年1月雞蛋CPI減幅便較為顯著。

若觀察不含蔬果、能源的核心CPI，1月年增率為1.33%，邱淑純認為，物價續處溫和穩定的水準。

至於躉售物價指數（WPI）已連續9個月下跌，1月WPI年減3.11%，跌幅相較前幾個月收斂；邱淑純解釋，1月中旬以前，美中簽署第一階段貿易協議，加上美伊局勢緊張，原油價格上漲，這些因素都有助於收斂跌幅。

不過武漢肺炎疫情若持續延燒，可能使需求下降，導致WPI跌幅擴大，邱淑純表示，疫情確實是會影響需求的變數，後續須持續觀察。（編輯：張均懋）1090206