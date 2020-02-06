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歐洲商會挺台參與WHO及ICAO 刻不容緩

最新更新：2020/02/06 17:46

（中央社記者潘姿羽台北6日電）歐洲在台商務協會（ECCT）今天重申支持台灣有意義的參與世界衛生組織（WHO）與國際民航組織（ICAO），並要求歐洲與全球各國當局透過表決，賦予台灣在這兩個機構的觀察員地位，刻不容緩。

歐洲商會一向呼籲應允許台灣有意義的加入國際性組織，最近新型冠狀病毒 （2019-nCoV，通稱武漢肺炎）已從中國大陸向外擴散，包括台灣在內，使這項呼籲更顯急迫。

歐洲商會認為，疾病無孔不入，毫無國界可言，容易蔓延至世界各地，台灣在進一步保障全球民眾健康方面能夠做出諸多貢獻，但至今仍不得參與WHO與世界衛生大會（WHA）的運作，已使全球致力於解決衛生問題上的努力出現重大漏洞。

歐洲商會今天罕見地發布新聞稿，強調台灣必須參與WHO與WHA會議，才能讓台灣當局接受及提供與全球衛生事務有關的經常性與全面性報告；同時台灣也須參與ICAO，才能隨時了解國際民航界有關飛安及安全的最新動向。

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）表示，把台灣排除在WHO與WHA之外，無異於剝奪台灣民眾取得全球重要衛生資訊與資源的權利，而且台灣擁有優異的健保制度與醫療專業，這種作法根本是忽視台灣能夠對WHO做出貢獻的強大潛力。

尹容認為，武漢肺炎爆發且被WHO宣告為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」之際，把台灣排除在外，使台灣與全世界民眾陷於高風險之中，無論基於任何理由都說不過去。

他強調：「允許台灣參與WHO、WHA與ICAO，將確保台灣在對抗當前的新型冠狀病毒，以及未來的全球性衛生危機時，不至再身陷盲區」。（編輯：趙蔚蘭）1090206

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