中小企業投資再添7家 總投資額近590億元

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）經濟部今天表示，核准7家中小企業投資方案、投資逾新台幣40億元，總投資金額超過588億元；投資台灣3大方案總投資額已經達8687億元，後續仍有超過90家企業排隊待審。

經濟部投資台灣事務所今天舉行第27次「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，會中核准7案擴大投資超過40億元。經濟部表示，自方案推出來，已有135家中小企業響應，總投資金額超過588億元，可帶來5731個本國就業機會。

經濟部統計，目前投資台灣3大方案已帶動348家企業投資約8687億元，預估創造7萬1801個本國就業機會，後續仍有超過90家企業排隊待審。

旅順倉儲是長春石化集團關係企業，專營化學品原物料及成品進出口儲運儲槽出租業務，將在高雄港二期石化品儲運中心工程完工後，租地打造智慧化石化油品儲運措施、智慧化管理大樓與智能工廠，以取代現有儲運空間，預估將投資9億元，可創造6個本國工作機會。

立麒窯業看好小尺寸外牆磚市場，加上美中貿易戰帶來大量轉單需求，決定投資超過1億元擴建嘉義太保現有廠房、引進智慧化產線，增聘40名本國人才。

慶橋實業為台灣首家生產超薄防彈玻璃的業者，為了達到節能玻璃效能提升、防彈防侵入玻璃輕量化以及超大玻璃產線的發展目標，將投資逾3億元在高雄和發園區新建玻璃智能工廠，擴大智慧製造量能，提高產品競爭力，以滿足未來市場需求，可創造18個本國工作機會。

不具名的台灣橡膠輸送帶廠將在南投現有廠房架構智能全自動產線，預估投資超過10億元，招募50個本國人才，布建智慧自動化設備與新廠房，將可擴大熱塑複合產品，以利全球布局。

青輔實業為人體工學科技設備廠，持續開發符合人體工學的LCD螢幕旋轉架，更拓展至醫療領域。受惠於轉單效應，青輔實業為了強化生產效率、品質與成本管控，將投資近9億元，在台中關連工業區興建自動化新廠，解決現有生產基地空間不足，同時導入2條智慧化產線，預估可創造28個本國就業機會。

飛雷企業專精手工具製造，除了開發數位手工具，更拓展至LED照明設備、汽修工具、智能電動工具與機器人。由於目前租廠組裝的產能已經不敷使用，為了提高自製率，決定以超過2億元在台中霧峰籌建智慧自動化生產基地，可創造10個本國就業機會。

台強電機深耕整流機將近30年，多家龍頭大廠均為台強電機客戶，業別跨足手機、半導體製程甚至航空產業及國防軍用品。由於台南永康廠過於老舊，導致產品規格受限，加上單一產品容易受景氣影響，必須開發整流機外新商品，決定投資超過4億元，在嘉義大埔美園區建置智慧化新廠與研發中心，同時新增產線，以因應北美超大型整流機訂單以及5G商機。

武漢疫情延燒，台強電機主要客戶均受重創，台強表示，雖然也大受影響，幸而及早未雨綢繆在嘉義布建新廠，將加速開發充電儲能系統、大巴充電座與充電站等新品，降低疫情衝擊。（編輯：郭萍英）1090207