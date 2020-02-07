著作權修法 非法數位重製擬納非告訴乃論罪

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）為了加入CPTPP，經濟部將修正著作權法，將非法數位重製、散布及公開傳輸，且侵害著作權人超過新台幣100萬元以上，將改為非告訴乃論罪，嚇阻侵權行為，力拚新會期過關。

為配合推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部智慧局今天表示，將修正著作權法部分條文，將非法數位重製、散布及公開傳輸改為非告訴乃論罪，將送立法院，力拚新會期過關。

智慧局長洪淑敏說明，台灣過去僅對重製大量盜版光碟訂出刑責。不過，隨著數位發展，越來越多以非法上傳院線電影、隨身碟販賣光碟等方式銷售或出租牟利，侵害他人著作財產權。

因此，經濟部透過著作權修法，只要是以數位格式重製、散布、公開傳輸，且原樣重製，侵害著作權人超過100萬元以上，將認定為非告訴乃論，將可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上200萬元以下罰金。

另外，洪淑敏說，著作權法多年未有重大修正，由於立法院屆期不續審制度，經濟部將著作權法100多條修正案縮減至30多條，修正內容包含公開播送與公開傳輸定義、增訂學校遠距教學、圖書館數位典藏閱覽合理使用以及公播音樂合理使用等項目。

洪淑敏表示，像是不少爺爺奶奶、學生族群會在公眾場合運動時播送音樂，本來需要付費取得授權，不過，智慧局認定跳健身操、運動有益身心，因此放寬修法，未來不用取得授權、付費即可使用。

著作權法也將修正不合時宜的刑事責任規定，洪淑敏說，以往重製光碟不論數量或是獲利多寡，均得判刑6個月以上。不過，不少是學生或是家庭主婦販售少量盜版光碟而觸犯法律，因此，刪除部分侵害著作權刑罰6個月法定刑下限，且可以改判緩刑或是易科罰金，由法院依個案衡酌，避免刑責過重。（編輯：張均懋）1090207