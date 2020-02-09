越南紡織聚落漸成形 意外排擠台灣紗線廠

（中央社記者潘羿菁台北9日電）當國內布廠開始向外地建置新產能，連帶讓訂單也轉移至當地。一家上游廠商透露，去年以來明顯感受到客戶訂單逐步轉移到越南，留在台灣的中小型紗線廠，往後日子恐要度小月。

紡拓會董事長暨宜進集團董事長詹正田去年10月底決定，將宜進母公司旗下唯一產能台南廠關閉；一名業界人士評論，這是一項很果決的決策，因為未來台灣紗線廠營運只會愈來愈辛苦，看不到好轉跡象。

業界人士進一步說，過去台灣紗線廠可以繼續生存，主因是切入特殊規格產品，避開與中國角逐大眾規格的紅海競爭；不過這些年，中國紗線廠也體悟到，靠價格競爭無法長久，也開始轉向特殊規格產品開發。

此外，台灣布廠原本在國內製造生產，但因應品牌客戶要求陸續轉移至越南設立新產線，也帶動當地紗線產能逐步建置，形成完整產業供應鏈。此舉就直接排擠到台灣紗線廠訂單，「我在越南叫貨一定會比從台灣來得快」，立即凸顯出地理位置優劣條件。

攤開上市櫃公司財報就可一窺端倪，觀察只在台灣擁有紗線產能的企業，中小型規模包括集盛、宏益、聚隆、光明與宏洲等，去年前3季獲利數字多數呈現衰退格局，唯獨光明靠著處分資產業外收益進帳。

不具名的紗線廠直言，美中貿易戰讓市場保守悲觀，但這會是短暫性，畢竟雙方不可能一直打下去，產能轉移卻是長期性，一旦遷走就很難再回來。當越南紡織產業聚落愈來愈成熟，品牌客戶訂單自然也會往當地集中。

新纖日前宣布與越南油氣集團PVN子公司VNPOLY簽署合作意向書，新纖將包下對方纖維產能。

年營收近新台幣400億元的新纖會與對方合作，總經理羅時銓坦言，因應品牌客戶的要求，加上公司卡位越南速度太慢，才會想透過與當地大廠合作包產能，為快速進入越南的捷徑之一。

長期關注紡織業的棣邁產業顧問總經理何耀仁認為，當品牌客戶將鍾愛目光投放到東南亞，帶起一連串供應鏈往當地插旗，大企業有豐厚資源因應全球布局，反觀中小企業卻很難跟上腳步，越南紡織產業聚落逐漸成形，將是台灣紗線廠討論度最高的議題。（編輯：張良知）1090209