武漢肺炎恐衝擊鴻海兩大廠區 股價一度跌破80元

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，鴻海深圳和鄭州廠區復工恐受衝擊，估近5成業績受波及。鴻海今天早盤一度跌破80元，最低來到78.9元，跌4.8%，市值力守新台幣1.1兆元。

法人指出，鄭州廠區和深圳龍華廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的兩大生產基地，若無法穩定復工，恐影響iPhone組裝代工進展。鴻海深圳與鄭州廠區若復工狀況不明朗，起碼48%的業績恐受到波及，影響員工人數至少32萬人。

其中粗估鄭州相關企業占鴻海整體業績比重超過26.5%，深圳相關企業占集團整體營收比重超過21.5%。

國外科技網站MacRumors引述天風國際證券分析師郭明錤報告指出，疫情可能影響鴻海鄭州和深圳廠區復工表現，復工狀況明顯延遲，預估鄭州廠區復工率大約40%到60%，深圳廠區復工率在30%到50%左右。

對此，鴻海重申，集團不針對單一廠區、單一客戶、或單一產品發表相關評論。各工廠復工營運的時間表，依照當地政府的規定辦理，並視當地疫情做好人員安全準備。

鴻海並指出，集團尚未收到任何客戶提早復工生產的要求。

根據蘋果（Apple）去年3月初公布供應鏈名單，在中國大陸鴻海集團製造組裝蘋果產品的地點，包括廣東深圳龍華廠區、深圳觀瀾科技園區、深圳福田免稅區、廣東佛山、廣東中山、江蘇昆山、江蘇淮安、河南鄭州、河南濟源、河南開封、山西太原、山西晉城、浙江嘉善、河北廊坊以及四川成都等地。

此外，鴻海集團在上海松江出口加工區、湖北武漢、以及河南鶴壁市的據點，也列入蘋果供應鏈。（編輯：楊玫寧）1090210