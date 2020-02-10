台商回流帶動廠房需求 營造業起薪奪2019年首位

（中央社記者吳柏緯台北10日電）台商回台投資，不但帶動產業重新布局，企業對於廠房的需求連帶提升，使得相關產業薪資看漲。人力銀行統計，2019年營造不動產相關行業的平均起薪新台幣3萬5212元，排名第一。

1111人力銀行上午公布「2019年度薪資調查報告」，報告顯示，2019年台灣的平均薪資達到3萬7601元，較2018年增加2.82%，增幅為近兩年最高。進一步分析各產業別的入行起薪，營造不動產相關行業的起薪達3萬5212元，超越電子科技與半導體產業的3萬5073元，排名衝上第一。排名第三的則是金融投顧/保險相關的3萬4739元。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，由於美中貿易戰帶動台商回台投資，廠房、不動產的需求上升，帶動營造不動產相關行業的薪資成長，不但超越電子科技與半導體產業，也是榜單上唯二起薪超越3萬5000元的產業。同時，因武漢肺炎疫情蔓延，可能會加速台商回台投資的速度，預估今年的營造不動產相關行業的全年薪資可望再上調。

展望2020年，何啟聖指出，受惠於台灣即將發展5G，以及逐漸成熟的AI與物聯網技術，相關科技產業可望回溫並有較亮眼的表現，不過他也坦言，由於武漢肺炎對於全球的影響仍在持續，供應鏈可能會受到衝擊，成長動能是否會因此抵銷還需觀望。

他說，受到疫情影響，不少企業取消春酒，同時因為防疫政策，中國旅客無法來台，這些情形都會反應在觀光、餐飲旅遊業第一季的薪資調整表現。

1111人力銀行的「2019年度薪資調查」的有效樣本總數為39萬7709筆，資料選取時間自2019年1至12月，抽樣調查信心水準為95%，正負3個百分點。（編輯：林孟汝）1090210