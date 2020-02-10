寬宏1月營收年增逾35% 估疫情影響有限

（中央社記者吳家豪台北10日電）藝文展演主辦業者寬宏藝術今天公布2020年1月合併營收新台幣6914萬元，年增35.36%，主要受惠自製藝文展覽於去年已提前開幕，1月受武漢肺炎疫情影響有限，加上子公司台灣藝能演唱會工程接單能力表現佳等因素，推升營收成長。

寬宏表示，原先規劃第1季的表演活動就較少，預估武漢肺炎疫情對寬宏整體影響有限。

寬宏近期陸續揭曉第2季表演名單，2月初甫結束在台北小巨蛋演出、門票銷售超過9成的台語金曲歌后詹雅雯演唱會，5月將移師台中；國際美聲天后莎拉．布萊曼6月將於台北小巨蛋演出，預計可吸引近萬人入場；邁入第六年的「Voice Up Concert 讚聲演唱會」也將於4月起在台北Legacy展開。

寬宏今年將有動力火車、蔡黃汝、J.Sheon、梁文音等11組表演組合登台演出12場，目前J.Sheon場次門票已全數銷售完畢，整體銷售情況也相當樂觀。

寬宏表示，北部流行音樂中心將於今年4月掛牌、6月開幕，預計將可為台灣藝文表演場館注入活水；北部流行音樂中心內的表演廳最多約可容納6000人，寬宏也會積極爭取租用檔期，帶來更多元的表演活動。（編輯：趙蔚蘭）1090210