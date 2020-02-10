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抗武漢肺炎要搶口罩衛生紙？防疫正確觀念一次看
首頁 / 產經

助中小企業抗疫 3公股銀行推優惠貸款

最新更新：2020/02/10 22:28

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）武漢肺炎疫情蔓延，對產業造成一定衝擊，為協助規模較小、財務體質較弱的中小企業或小微企業度過資金難關，目前包含華南銀行、台灣銀行及台灣企銀均已推出相關貸款優惠專案。

華南銀行今天表示，武漢肺炎疫情持續升溫，除危害國人生命健康外，對國內產業經濟也造成不小的衝擊，為協助企業抗疫，宣布推出「中小企業新戶及小額貸款優惠專案」，對象包括新創產業、農林漁牧、手工業、攤販、民宿及小規模商業業者等。

華南銀指出，貸款總額度為新台幣40億元，貸款優惠利率最低1.85%，搭配信保基金「中小企業千億保專案」，可申貸100萬元，融資保證成數最高9.5成及信保手續費率最低0.375%等優惠，並採簡易徵信作業方式辦理，最快可於3天內核貸，協助小微企業在防疫之餘可無後顧之憂。

台灣銀行日前也宣布推出「小微企業優利簡易貸款專案」，總額度50億元，每戶額度最高50萬元，對象包含有稅籍登記的小微企業，以及無稅籍登記且有營業事實的小農、小漁等自然人，並符合中小企業信用保證基金「中小企業千億保專案」貸款對象者。

台銀指出，簡易貸款由中小企業信用保證基金保證，免提供擔保品，期間最長3年，總利費率僅1.98%，將可嘉惠超逾1萬戶小微企業。

台灣企銀先前也一連祭出「小微＋新創，活水倍增貸款」及「地方創生業者貸款」兩項簡便優惠專案，對象針對小微企業及有營業事實的小農、小漁等自然人，申貸金額100萬元以內者可免提供連保人，以協助受疫情影響企業撐過困境。（編輯：趙蔚蘭）1090210

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