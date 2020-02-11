美股漲勢激勵科技股走高 台股早盤漲逾80點

（中央社記者潘羿菁台北11日電）受惠於被動元件與半導體類股領漲，台股今天早盤一度漲逾80點，其中，國巨一度領漲逾5%，不過法人提醒，美股創高不代表台股可攻高，疫情影響仍是上漲主要壓力，目前大盤將趨向震盪整理。

台股指數今天開高走揚，早盤最高勁揚87點，截至10時26分，加權指數11657.31點，上漲83.24點，成交量新台幣580.68億元。

美國科技類股的那斯達克指數11日收在9628.39點歷史高點，標準普爾終場收在3352.09點，同為歷史新高，主要是超微與亞馬遜等領軍推動美股指數收紅，在連帶效應之下，台股今天開盤一掃疫情陰霾，又以半導體族群與被動元件族群一片紅通通，強勢上漲最搶眼。

權值股台積電早盤上漲3.5元，股價在331元附近遊走；聯發科走勢逐步墊高，盤中來到386.5元，維持在逾1.5%漲幅；祥碩受惠美國超微股價行情及近期外資調高目標價格影響，祥碩在買盤灌入下，一度上漲逾3%，不過漲幅漸趨收斂，股價來到910元。

被動元件族群同樣為攻頂族群，市場傳聞被動元件缺貨帶動報價調漲，其中國巨東莞廠與蘇州廠順利復工情況，讓台灣被動元件龍頭廠國巨股價開高走高，盤中漲幅一度逾5%，股價衝至439元，收復5日線；禾伸堂、華新科等同樣帶量走高，漲幅逾4%，股價分別達114元、238元。

不過盤面也有下跌整理個股，生技類股的國光生跌幅逾2%、亞諾法更是開低走低，下挫幅度逾5%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，只要大盤處於震盪整理格局，半導體與被動元件等族群有基本面持穩加持，資金很容易輪動回流科技企業，雖然美股走高也會帶動台股上漲，不過當前中國大陸復工情況是否順利，仍是未知數，預料短期內台股走勢橫向整理。（編輯：楊凱翔）1090211