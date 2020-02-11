智邦搶網通白牌商機 歐系外資評優於大盤

（中央社記者吳家豪台北11日電）歐系外資首度將網通廠智邦納入追蹤個股，看好將成為乙太網路交換器、網速升級、5G起飛等趨勢的白牌代工商機主要受惠者，給予優於大盤評等和目標價210元。

智邦股價今天開高2.5元，盤中最高來到186元，漲幅約2.5%。

歐系外資發布研究報告指出，智邦很早就加入開放運算平台（OCP），供應超大型資料中心網通交換器。預期2019年到2022年網路影音的年複合成長率將達31%、占全球網路傳輸量71%，並推升高速網通設備需求，同時帶動雲端資料中心交換器速度從100GbE升級到400GbE。

外資推估智邦400GbE產品2019年占營收比重約10%，且將於2022年成長30%以上。

歐系外資進一步表示，5G起飛將帶動基地台與邊緣運算需求，原因在於5G訊號傳輸距離較短，需要更多基地台來提升涵蓋率及用戶體驗，也需採用智慧型邊緣運算裝置以符合5G低延遲特性，當電信業者改採有助節省成本的開放平台時，智邦將能掌握商機。

考量智邦競爭優勢及受惠於交換器升級趨勢、5G布建相關需求，歐系外資給予智邦「優於大盤」評等與目標價210元。（編輯：鄭雪文）1090211