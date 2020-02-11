客戶陸續復工 PA三雄重啟漲勢

（中央社記者韓婷婷台北11日電）大陸工廠因疫情影響延後復工，市場擔憂產業鏈將受衝擊，隨著大陸客戶陸續復工，激勵台灣砷化鎵三雄穩懋、宏捷科、全新股價重啟漲勢。

PA三雄今天在市場氣氛轉佳下，全面開高走高，早盤漲幅均一度超過3%，其中穩懋早盤突破季線（296元），最高衝上新台幣300元關卡，宏捷科在元月營收創下近4年新高下，早盤漲幅超過4%；全新早盤漲幅也逼近4%。

大陸復工情況牽動手機產業前景，全球高度關注武漢肺炎疫情變化，砷化鎵代工台廠去年受惠去美化趨勢推升營運表現，疫情對產業面的衝擊仍需進一步觀察。

穩懋將在12日召開線上法人說明會，預料針對疫情對第1季營運影響，客戶復工進度、後續對5G產業發展看法及新產能擴產進度等都將受到關注。

法人指出，宏捷科在上海及深圳的客戶已陸續復工，現在看來砍單可能性低，2月持續全產能生產，第1季訂單變化應不大，第2季則需進一步觀察。

由於宏捷科工廠位於台灣，產能不受武漢肺炎影響，因應客戶需求農曆春節生產線加班趕工，推動1月營收再攀高來到2.69億元，月增0.82%、年增137.96%，為近48個月以來新高。

穩懋1月營收20.17億元，月減11.97%，但年增60.47%；穩懋表示，主要受到工作天數減少影響加上第1季原本就是淡季，整體營運勢必將較去年第4季下滑，但對5G的發展依舊具信心。至於短期第1季整體展望是否會受到疫情影響，影響程度如何，12日法說會才會有進一步的訊息。

全新1月營收2.17億元，月減3.63%，年增52.08%。全新表示，目前看來還算正常，直接客人目前都沒受影響。大陸是手機供應鏈的生產製造重鎮，任何一個環節沒有跟上就動不了，復工後的返工率是重要觀察指標。（編輯：林孟汝）