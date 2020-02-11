武漢肺炎疫情延燒 清潔用品原料搶手

（中央社記者潘智義台北11日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩等防疫概念股受惠，清潔用品上游原料業者也跟著受到矚目，和益說，近來訂單能見度明顯增加，和桐產品關注度也跟著提高。

和益表示，因應疫情升溫，民眾提高防疫意識，也帶動民生清潔劑用量增加，主要產品烷基苯是民生化學用品中，家用洗衣粉、清潔劑的上游原料。農曆年後因疫情擴散，中國大陸廠商復工延後關係，亞洲直鏈烷基苯（LAB）現貨持續緊張，目前已供不應求，接單能見度由第1季拉長到第2季，售價也逐步調漲。

和益主要產品為烷基苯、壬酚，烷基苯年產能約12.5萬噸，台灣市占率為98%，全球市占率2.99%。

和桐主要產品為烷基苯磺酸，也生產醇醚相關人體清潔用品原料。和桐化學看好子公司智盛（惠州）石油化工公司人體清潔用品在東南亞市場潛力，去年12月董事會通過為其提供背書保證，以利向金融機構貸款，拓展東南亞市場業務。

和桐指出，智盛（惠州）石油化工生產沐浴乳、洗髮精、護髮乳原料的醇醚產線，年產能8萬噸，以及多用途磺化系列產線，除可生產一般環境清潔用品原料，也可生產牙膏原料，除中國內需市場外，下游產品更外銷東南亞、南亞和中東市場。（編輯：鄭雪文）1090211