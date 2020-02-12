傳播政策白皮書出爐 黨政軍條款與OTT列規管

（中央社記者吳柏緯台北12日電）為了在數位匯流時代促進台灣傳播產業發展，NCC今天通過了「傳播政策白皮書」，內容橫跨OTT規管、有線電視仲裁、黨政軍條款等。

面對寬頻數位匯流時代來臨以及消費者收視行為改變帶來的衝擊，國家通訊傳播委員會（NCC）在去年12月提出「傳播政策白皮書」草案，向外界溝通與徵詢意見，並在今天的委員會議中拍板通過，將在近期對外公告。

NCC委員洪貞玲今天出席記者會時說明，從「傳播政策綠皮書」到現在的「傳播政策白皮書」，是盤點過往的個式決策情形，同時也是為了傳播政策的下一步打好基礎。

根據NCC公布的傳播政策白皮書，其中4大核心價值分別為「言論與表意自由」、「公平與有效競爭」、「多元與本國文化」、「民主與公民參與」，並在這樣的基礎上列出6大施政願景。

傳播政策白皮書內也對於當前多項傳播政策與問題提出看法，例如NCC正在草擬的「網際網路視聽服務法」，對於網路影音管制將採「低度管理」、「抓大放小」、「以登記制取代許可制」等方式處理。

在廣電三法中爭議多時的「黨政軍條款」，傳播政策白皮書也提出可能的改善方向，包含限制政府捐助的法人經營媒體，明確定義政務、黨務與公職人員，政黨依政黨法限制投資媒體、修正歸責對象、政府投資回歸預算法規定等5個方向。

為了處理日益頻繁的有線電視斷訊調處，NCC研議透過修法的方式增設仲裁權，草案日前已通過NCC審議，未來將透過立院修法賦予法律依據。（編輯：張均懋）1090212