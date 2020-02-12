玉山金2019年獲利逾200億 估疫情影響溫和

（中央社記者劉姵呈台北12日電）玉山金今天公布，2019年累計稅後獲利突破200億元，連8年創新高。針對武漢肺炎疫情影響，總經理黃男州說，儘管中國復工率及疫情控制情況仍待觀察，但台灣防疫工作完善，對整體獲利影響溫和。

玉山金今天下午召開線上法說會，針對法人及媒體關注冠狀病毒疾病對玉山銀行業務所帶來的衝擊，黃男州表示，儘管中國復工率及疫情控制情況仍待觀察，但玉山在中國分子行剛在運行，整體獲利貢獻不到1%，衝擊較小。

另外，玉山銀在台據點，對整體獲利貢獻占比高達8成，評估對整體影響仍溫和，他認為，主要是因為台灣第一線人員防疫工作做的相當好，且金控以整體資產安全品質為第一順位，在這段時間內，金融業仍必須保持不間斷的營運，會密切關注整體信用風險。

黃男州說，台灣目前僅有18名確診案例，且都受到相當好的醫療照顧，玉山今天也與玉山志工基金會發起主動專案捐款的活動，捐出新台幣1500萬元，感謝醫師、護理師及第一線防疫人員為防疫盡心力。

他認為，台灣防疫工作相當嚴謹，如果能安然度過這段時間，預期恢復後對整體獲利會有一部分反彈回補效果。

另方面，黃男州表示，不論海內外分行子行，現階段首重防疫措施，保護員工與客戶的健康與安全；像是玉山銀行規定人員進入銀行大廳或會議場所，都要戴口罩、量體溫，也倡導勤洗手、酒精消毒，避免感染問題。人力調度上，為保護顧客跟員工安全，也有分為AB組人員輪值。

玉山金於會中公布金控2019全年累計稅後獲利達200.99億元，較2018年成長17.8%，為連續8年獲利創新高。每股稅後盈餘（EPS）達1.73元、股東權益報酬率（ROE）12.07%、資產報酬率（ROA）0.84%，皆創下金控成立以來最高。

核心子公司玉山銀行方面，2019全年稅後獲利成長14.9%，ROE為11.95%，均為金控旗下銀行第1名。

海外據點方面，玉山金表示，2019年海外分子行整體獲利占整體玉山銀稅後獲利21%。存、放款方面均穩健成長，其中外幣存款成長最高，達20.1%，增量位居第1名。總放款年成長7.9%，以企業外幣放款及消金房貸成長較佳，並保持良好資產品質，逾期放款比率為0.19%，優於市場平均值。

手續費收入方面，手續費淨收入約187.5億元，年成長14.6%，創歷年新高。信用卡方面，流通卡、有效卡及簽帳金額淨增量皆為市場第一，有效卡數突破400萬張，簽帳金額成長26.6%，貢獻信用卡手收成長33.4%。

展望2020年，黃男州表示，將持續著重科技、跨境及三道防線（風險管理、洗錢防制與法令遵循），海外發展採保守穩健經營，且因應台商亞洲布局，透過海外9國28個營運據點間的跨境整合，建置海外專業團隊，提供更全面的跨境金融服務。（編輯：張均懋）1090212