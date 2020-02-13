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台積電晶圓產能全球第2 純晶圓代工領域稱霸

最新更新：2020/02/13 09:59

（中央社記者張建中新竹13日電）韓國三星（Samsung）至去年底月產能維持293.5萬片約當8吋晶圓，占全球比重約15%，居全球首位；台積電產能占全球比重約12.8%，居世界第2，是全球規模最大的純晶圓代工廠。

據研調機構IC Insights調查，三星、台積電、美光（Micron）、SK海力士（Hynix）與鎧俠（Kioxia）為全球晶圓產能前5大廠，這5家廠商月產能都超過100萬片約當8吋晶圓規模，合計占全球比重達53%。

其中，三星去年底月產能維持293.5萬片約當8吋晶圓，全球比重約15%，居世界第一。IC Insights指出，三星2/3的產能主要生產動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）。

台積電去年底月產能250.5萬片約當8吋晶圓，全球比重約12.8%，居世界第2，是全球規模最大的純晶圓代工廠。

美光月產能184.1萬片約當8吋晶圓，占全球比重約9.4%，居第3位；SK海力士月產能174.3萬片約當8吋晶圓，全球比重約8.9%，居第4位；鎧俠月產能140.6萬片約當8吋晶圓，全球比重7.2%，居第5位。（編輯：楊凱翔）1090213

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