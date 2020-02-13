群光群電1月營收有撐 工廠陸續復工

（中央社記者韓婷婷台北13日電）群光集團旗下群光電子及群光電能元月雖然受到武漢肺炎及春節工作天數較少影響，但2家公司元月營收仍具一定支撐，大陸工廠也陸續復工中。

群光電能公佈2020年1月合併營收新台幣24.42億元，年減5.6%，與去年12月相比僅月減2.59%，營收及出貨動能維持穩定表現。

群光電子1月份自結合併營收62.29億元。年減12.6%，月減12.24%，主要因去年農曆新年在2月份，去年1月營收處高基期。

面臨新型冠狀病毒（武漢肺炎）的疫情挑戰，群光電能總經理曾國華表示，公司在武漢並無生產基地，吳江廠及東莞廠已於2月10日順利復工，重慶廠則配合地方政府防疫政策，預計1至2週後有機會復工。

曾國華並表示，復工後才是真正挑戰的開始，對公司而言，員工的安全凌駕一切，因此2月份公司的首務在於防疫以及維護廠區員工的安全。另一方面，目前群光電能尚有1個月左右的成品庫存，可以支應客戶短期需求，同時公司亦積極與客戶及供應商聯繫，將盡全力逐步提升產能利用率。

群光電能的電源供應器產品主要應用於筆記型電腦、遊戲機、伺服器以及智慧家庭等，在疫情延燒時相對屬於防禦性商品，需求穩定度較高；其終端市場亦遍布全球，並不局限於中國市場。

群光電能評估，雖然產能及營收在第1季難免受到疫情衝擊，但若疫情能在第1季得到控制，預期營收在第2季之後有機會恢復穩健成長走勢。

群光電子表示，第1季雖因農曆新年及新型冠狀病毒肺炎疫情影響產能，但泰國產能自去年第4季以來已順利開出，營收貢獻將逐季提升，挹注群光今年營收成長。

群光電子指出，去年受惠於非PC產品組合佳，獲利表現亮眼，預估今年智慧家庭與AIOT人工智慧物聯網2大成長引擎熱轉下將為群光電帶來動能。

法人分析，群光電子過去5年的股利配發率都在7成以上，平均殖利率超過5%。群光的配息政策一向穩定，且去年前3季EPS已達6.65元，全年EPS可望創歷史新高。（編輯：林孟汝）1090213