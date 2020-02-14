精測訂單成長恐受限 日系外資降評至中立

（中央社記者吳家豪台北14日電）日系外資看好半導體測試介面廠中華精測美國主要客戶訂單回流，精測獲利將獲挹注，目標價升到1000元，但其他客戶訂單成長有限，因此降評至中立；歐系外資考量訂單遞延，維持中立評等，目標價降到1050元。

精測股價今天開低25元，盤中低點來到960元、跌幅4%，成交量逾900張。

日系外資發布研究報告，預期精測2020年將拿回美國主要客戶大部分訂單，且精測去年致力於分散客戶組合，來自中國客戶的營收貢獻度逐漸增加。不過，精測股價去年7月以來大漲超過100%，優於大盤漲幅的10%，推估2020年、2021年營收成長率不太可能超越市場預期的年增30%、19%。

日系外資認為，精測在中國客戶的市占率已相當高，今年相關營收較去年成長的空間有限；儘管精測的探針卡解決方案營收，有望隨著台灣IC設計廠5G應用處理器出貨放量而成長，但精測仍需與京元電子分享訂單。考量各項多空因素，日系外資將精測投資評等從「買進」調降至「中立」，但目標價從585元上修到1000元。

歐系外資表示，受武漢肺炎疫情影響，精測中國客戶恐延後訂單，預估精測今年第1季營收將季減10%，不如先前預估的與去年第4季持平，但看好營運將從第2季開始轉強，2020年全年營收有望年增29%，主要動能來自旗艦級智慧型手機市占攀升、5G射頻相關解決方案出貨及台灣應用處理器供應商出貨。

歐系外資認為，由於精測高毛利的印刷電路板（PCB）中介板出貨轉強、客戶改用先進解決方案仍可維持議價能力，加上營收規模放大有助提升營運槓桿能力，預期精測2020年毛利率與營業利益率將分別提高到54%、27%，但考量中國需求今年第1季放緩恐抵銷部分成長空間，維持精測「中立」評等，目標價從1100元下修至1050元。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：楊凱翔）1090214