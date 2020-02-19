亞灣區招商接連3件流標 高市府允檢討招商條件

亞洲新灣區是高雄市極具開發的潛力區，但是近來高雄市政府推出的特貿三、特貿五及停三BOT招標案相繼流標，導致市府招商能力受到質疑。（都發局提供）中央社記者王淑芬傳真 109年2月19日

（中央社記者王淑芬高雄19日電）繼亞洲新灣區「特貿三」之後，「特貿五」及「停三」招標案相繼流標，致市府招商能力受質疑，財政局長李樑堅今天指出，受大環境不利因素影響，市府會再檢討提出更好招商條件。

市府推出最具發展潛力的亞洲新灣區開發區招商，卻接二連三招商流標，民進黨市議員陳致中在臉書貼文，特貿三、特貿五到停三BOT招商案，短短一週內亞灣區3大指標案全數流標陣亡。

他指出，這些都是蛋黃區，條件公認很優，在市長韓國瑜的主政下「高雄發大財已淪為放水流、韓流變成流標的流，慘不忍睹」。貼文指出「請不要再說誰黑韓，是你自己的問題，招商引資死當，其實你自己就是投資高雄最大的絆腳石」。

上週，市府都市發展局辦理位在成功二路、新光路交叉口，基地面積約5.3公頃的「特貿三」採設定地上權70年的方式招商，市府估計這項投資金額約新台幣265億元的招商案，市府事後說有11件領標，但是最後仍因無人投標而告流標。

捷運局也辦理位在前鎮區臨高雄環狀輕軌C5夢時代站旁占地面積約面積9173平方公尺的「特貿五」採設定地上權70年的方式招商，結果17日開標結果以無人投標而宣告流標。

也是位在亞洲新灣區重劃區內的「停三」用地，面積1萬1349平方公尺，交通局委託高雄港區土地開發公司招商，18日政策公告截止日，也無人投標而告流標。

接連亞灣區重大招商案都告流標，對於宣示努力招商且招商有成的市府而言，陳致中批評「招商引資死當」。李樑堅接受電話訪問表示，市府一直以來不遺餘力的在招商引資，近來招商不利多少受到大環境不利的因素影響，疫情衝擊全世界產業及投資，業者會更審慎思考未來的產業發展及投資案。

他說，市府有成立「招商引資促參小組」，將會在各局處提出的意見之後研商協助對策，同時訪商納入業者的意見並研擬開出更好的招商條件。

至於招商案中規模最大的「特貿三」計畫，都發局長林裕益今天指出，探究流標原因，除地主開出的招商條件與潛力廠商的期望尚有落差之外，領標廠商對於兩岸關係情勢不明認為是隱憂，委婉傳達投資需再審慎評估的態度。（編輯：黃世雅）1090219