防疫情衝擊經濟 國發會：拚公建達成率逾95%

（中央社記者潘姿羽台北19日電）為了減緩武漢肺炎疫情對經濟的衝擊，國發會依行政院長蘇貞昌指示，全力協助加速公共建設推動，並於今天邀集相關部會研商作法，依討論決定修正後，盡速報院實施，力拚109年公共建設計畫預算達成率達95%以上。

國發會今天邀集銓敘部及行政院相關部會副首長，就國發會研擬的「109年度加速公共建設計畫穩定經濟成長因應對策（草案）」及「109年度加速公共建設計畫執行成效措施（草案）」開會研商。

國發會發布新聞稿表示，各與會代表對於2項草案都表達支持，並提供具體建議，國發會將依討論決定修正後，儘速報院核定實施，希望109年公共建設計畫預算達成率能達95%以上，發揮刺激景氣，帶動國內經濟成長的目標。

根據主計總處最新發布的經濟預測，若疫情持續達3個月，將使台灣今年經濟成長率至少減少0.35個百分點以上。國發會也說，今年1月中國大陸爆發疫情以來，對台灣經濟影響逐步擴大。

國發會認為，公共建設是國家發展的引擎，短期具有刺激景氣、增加就業與內需的功能，長期更可蓄積資本存量，促進民間投資及改善國民生活品質。

經統計，109年度公共建設經費約新台幣5365億元，如達成率由108年的93%再提升至95%，執行量可較108年再增加966億元；國發會認為，達成率提高，對於經濟情勢會有相當大的貢獻，因此有必要以具體的因應對策及加速執行措施，衝高執行量能。

國發會指出，有關「109年度加速公共建設計畫穩定經濟成長因應對策」，共有「針對工程流標案件，務實檢討解決問題，加速執行」、「 附屬單位預算得依預算法第88條提前辦理，增加公共建設投資量能」、「強化公共建設計畫執行管控，提升預算支用與達成率」，以及「依公共建設計畫執行狀況，適時研議追加預算措施」等4項，並由國發會與工程會加強督導與協助各計畫主辦機關。

而在「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」方面，將依「分級獎勵、提升獎度、另予獎金、增加重大傑出貢獻」等原則，就今年度工程會列管計畫及所屬工程標案年度計畫預算達成率達95%以上者，給予最高達一次記二大功的行政獎勵，同時也將頒發個人及團體獎金，期能激勵同仁士氣，加速建設執行。

會中交通部及中油公司代表則提出公共工程勞動力需求問題，國發會主委陳美伶表示，蘇貞昌已請政務委員吳澤成專案協調，除請工程會及勞動部代表將各機關所提意見納入參考，也特別請勞動部務必加速處理，以免對公共建設的推動造成影響。（編輯：黃瑞弘）1090219