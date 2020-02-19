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TBC境外投資架構變更 NCC要釐清消費權益影響

最新更新：2020/02/19 20:06

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）針對TBC申請境外投資架構變更案，NCC表示，該案沒有中資疑慮，但因涉及有線電視上層股權架構變動，將請亞太電信董事長呂芳銘到NCC說明，釐清對產業及消費者權益影響。

APTT是由呂芳銘及鴻海集團創辦人郭台銘以個人資金共同出資，於2016年在新加坡成立控股公司，經多層次轉投資台灣第3大有線電視多系統經營者台灣寬頻通訊（TBC），郭台銘原先有意競選總統，因此，呂芳銘已請郭台銘退出TBC股權。

NCC今天舉行例行記者會，發言人蕭祈宏說明，關於荷蘭商TBC HOLDINGS B.V.及HARVEST CABLE HOLDINGS B.V.已在去年5月向經濟部投審會申請境外投資架構變更，去年8月向NCC提出申請，目前看來投資案沒有涉及中資疑慮。

不過，他說，因涉及有線電視上層股權架構變動，NCC依據相關法規進行審議，為了釐清申請主體適格性、資金來源與法規適用等議題，後續將邀請呂芳銘及荷蘭商TBC及HARVEST到會陳述，釐清對於產業發展及消費者權益的影響。

NCC說，申請人間接投資的台灣寬頻通訊擁有南桃園、北視、信和、群健及吉元等5家有線系統，經營地區分別為桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、苗栗縣，截至108年12月底總訂戶數為72萬8745戶。（編輯：張均懋）1090219

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