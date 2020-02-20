公建計畫經費達成率連2年逾93% 超越8年平均

（中央社記者潘姿羽台北20日電）國發會今天表示，108年度公建計畫經費達成率為93.54%，已連續2年維持在93%以上，超越近8年平均達成率89.48%；今年將把全年經費達成率95%設為目標，以因應疫情衝擊，穩定經濟發展。

國發會委員會議今天就108年度公共建設計畫執行情形提出報告，會後發布新聞稿表示，108年度整體公共建設計畫共計378項，年計畫經費新台幣4416億元，經由國發會107年起實施的預警機制與工程會公共建設督導會報相互配合下，107年、108年經費達成率維持在93%以上，超越101年至108年的平均達成率89.48%。

與會的工程會主委吳澤成表示，部分機關在計畫執行時，習慣在年度開始才進行規劃、設計、發包等作業，除了可能讓經費支用集中於第4季，更容易影響整體進度，建議各機關應有更積極作為。

吳澤成說，未來將透過公共建設督導會報輔導各機關提早辦理，此外，為了解決營造業勞動力不足問題，工程會已研擬「公共工程承攬廠商進用外籍營造工相關法規修正建議方案」，感謝勞動部配合，並請加速作業，即時補充勞動力缺口，同時期盼勞動部未來加強本國勞工的培訓，協助廠商解決問題。

國發會主委陳美伶則強調，面對COVID-19（武漢肺炎）疫情衝擊，公共建設成為刺激景氣、穩定經濟成長的支柱；國發會已經研訂「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」報院，將以行政獎勵與獎金，激勵士氣，進而加速公共建設計畫的推動。

陳美伶表示，各部會務必依行政院長蘇貞昌2月13日於院會所提，加速公共建設的指示，強化執行管控，提升效率，並將全年經費達成率95%設為今年的目標，使資源發揮最大效益，穩定經濟。（編輯：張均懋）1090220