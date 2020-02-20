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祥碩2/21暫停交易 傳助文曄反制大聯大收購

最新更新：2020/02/20 19:25

（中央社記者張建中新竹20日電）高速傳輸晶片廠祥碩與半導體通路商文曄科技將同時自21日起暫停交易，市場揣測，祥碩可能出手協助文曄，避免被大聯大收購股權影響經營。

文曄繼15日董事會決議大手筆發放新台幣16.45億元現金股利，創歷年新高紀錄，每股配發2.77606941元，並規劃辦理1.7億股額度內私募增資，文曄今天公告因有重大訊息待公布，將自21日起暫停交易。

祥碩今天也公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意自21日起暫停交易。因祥碩總經理林哲偉目前擔任文曄獨立董事，並曾與程天縱等文曄其他獨立董事出面，呼籲文曄股東不要參與大聯大公開收購的應賣，市場揣測，祥碩暫停交易不排除可能與協助文曄有關。

大聯大於2019年11月12日傍晚宣布，擬以每股45.8元，公開收購文曄最高30%股權，雖然數次強調無意影響文曄的經營計畫，文曄董事長鄭文宗仍公開喊話，絕不退讓文曄經營權，並質疑大聯大未事先向公平交易委員會提出事前結合申報。公平會委員會議今年1月15日通過，此案不須向公平會申報結合。（編輯：林興盟）1090220

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