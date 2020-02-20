維護小股東權益 金管會確定鬆綁張綱維條款

（中央社記者劉姵呈台北20日電）金管會鬆綁「張綱維條款」引發爭議，主委顧立雄今天表示，為維護小股東權益，仍拍板決定維持原修正條文，將金融機構委託書有限徵求門檻從持股千分之5以上，放寬為持股200萬股或千分之5以上。

金融監督管理委員會1月14日公布修訂「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，規定金融機構召開股東會徵求人資格條件，除應要1年以上、且持有已發行股份總數至千分之5外；另增訂個別股東若持有金融機構已發行股份達200萬股門檻時，也可擔任委託書徵求人。13日已預告期滿，預計3月上路。

顧立雄今天表示，銀行工會反映，原定的千分之5規範門檻過高，加劇小股東透過一般徵求表達意見或參加董監選舉的難度。金管會今年2月新增個別股東必須持有股份的門檻為200萬股。

然而，在預告期間，有多位金融業者反對修改此條款，擔心有心人士利用此規定，分別找多位持股不高的徵求人，分散規避大股東適格性的審查。

顧立雄說，在聽取各界意見後，仍決定維持原修正條文；因內部討論後認為，委託書是股東行動主義象徵，包括提案權、提名權及投票權，使用目的是讓持有一定股份的股東結合小股東來表達自己意見。

2017年12月發生遠東航空董事長張綱維透過7家投資公司徵求，以13個帳戶分散徵求委託書，擔任三信商銀的董事，就是為了規避「金融業大股東適格性」的審查，因此，此條文也被稱為「張綱維條款」。

顧立雄強調，為了不讓有心人士享有特定的優勢，所以法規應有衡平性的設計，強調張綱維條款凸顯的問題，是金管會要進一步強化金融監理，不影響委託書中性的制度。

此次放寬後，初估股本低於40億元的小型金融機構，因未達到200萬股所以不受影響，但大型金控股本都超過百億元，特別是股權分散的金控，經營主導權將面臨挑戰。

顧立雄強調，會觀察今年5、6月金融業股東會改選的狀況，看是否有人利用200萬股規定，分散規避金融業負責人適格性審查。

至於若有人再利用張網維分散徵求的方式，以獲取更多席次、規避持股申報及審查，該如何處理，顧立雄表示，會考慮祭出新規定，搭配今年7月1日要上路的「股東持股透明行動方案」，要求業者必須公告一起徵求委託書的最終控制權人、最終實質受益權人，若未如實揭露與聲明，將會依負責人不誠信、不正當的規定，判定當選董事無效。（編輯：張良知）1090220