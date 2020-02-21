文曄與祥碩交換股份策略結盟 布局高速傳輸

（中央社記者吳家豪台北21日電）半導體通路商文曄與高速傳輸晶片廠祥碩今天分別召開董事會，以股份交換方式進行合作，將整合雙方資源，布局5G、雲端運算等趨勢帶動的高速傳輸介面新商機。

文曄與祥碩將以增資發行新股方式受讓對方增資發行的新股，祥碩將增資發行900萬股，文曄將增資發行1億7100萬股。換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，預計股份交換完成後，祥碩將持有文曄約22.39%股權，文曄將持有祥碩約13.04%股權。

祥碩董事長沈振來表示，當初祥碩上市時，他就期許祥碩成為高速傳輸介面的領導者。祥碩認為在通路上還可以加強，因此今天與通路領導者整合，這是一個雙贏，希望今年下半年能發揮綜效，也希望未來合作可以拓展現有通路。

文曄董事長鄭文宗說，祥碩是一家非常好的公司，很榮幸文曄能與祥碩進行策略結盟。雖然有武漢肺炎疫情影響，文曄對市場仍保持樂觀，尤其是5G帶動的高速傳輸晶片商機。

祥碩總經理林哲偉目前擔任文曄獨立董事，並曾與程天縱等文曄其他獨立董事出面，呼籲文曄股東不要參與大聯大公開收購的應賣。

大聯大於2019年11月12日宣布，擬以每股新台幣45.8元，公開收購文曄最高30%股權，並數次強調無意影響文曄的經營計畫；文曄董事長鄭文宗則質疑大聯大未事先向公平交易委員會提出事前結合申報。公平會委員會議今年1月15日通過，此案不須向公平會申報結合。（編輯：楊玫寧）1090221