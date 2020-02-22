外商壽險撤台併購頻傳 保戶員工首當其衝

（中央社記者劉姵呈台北22日電）台灣壽險滲透度連續第12年蟬聯全球第一，但近20年來卻有多家外商壽險公司陸續撤出台灣，保戶與業務員首當其衝。學者認為，接手公司應承諾保戶權益不變，且在併購後初期，不能大量裁員。

農曆春節過後，武漢肺炎疫情仍在延燒，卻驚傳在台耕耘30年的保德信人壽因修正全球經營策略，規劃在年底出售台灣子公司，震撼國內壽險市場。

值得注意的是，據瑞士再保（Swiss Re）Sigma報告，台灣2018年壽險滲透度達17.48%，連續第12年蟬聯全球第一，等於國人平均擁有約2.5張保單，市場不能說小，但回顧過去20年來，包括美國AIG南山人壽、ING安泰人壽、荷商全球人壽、宏利人壽、美商大都會人壽、國際紐約人壽及英商保誠人壽等外商壽險陸續撤離台灣或縮減營運規模，首當其衝的就是保戶與業務員。

保德信人壽在台規模不大，總資產在21家壽險公司中排第16，淨值約新台幣86億元，業務員總人數約700名，但因長年鎖定銷售保障型商品的策略，仍受到不少客戶支持，2019年全年新契約保費收入仍有33.4億元。

政治大學風險管理與保險學系教授張士傑表示，在金融監督管理委員會特別要求下，為了保障消費者權益，若公司因併購產生契約移轉，所有的合約條件都要依據原保單的條款內容，包括費率、理賠方式、保單借款及其他的契約變更服務，不會因為保單變換新的保險公司名稱，或公司規模改變，進而損害保戶權益。

張士傑認為，最重要的是，公司應要求業務員向保戶清楚說明權利義務及保單服務內容，公司也應承諾保單所提供的保障，將維持不變且持續有效。

另外，保德信人壽是國內私人壽險公司中，唯一採取業務員「僱傭制」的公司，也就是由公司直接聘僱業務員，並依法提供勞基法及健保法保障，屆時若退出台灣市場，員工除了面臨易主的命運，伴隨而來的，還有磨合適應期，以及移轉到新公司後的勞動條件，是否與原本的相同問題。

要注意的是，新公司為了避免有「一國兩制」的管理問題，有權重新決定給移轉員工的僱傭條件，例如薪水、休假及其他福利，不一定要比照舊公司原有的僱傭條件。因此，張士傑說，主管機關應要求且規定公司，必須確保在併購後2年內不會更改員工的權益條件，且不能有大量裁員的動作，確保工作權。

除此之外，市場也預估，將會有一波人才流動，錠嵂保經總經理趙惠仙認為，不排除會有部分人才轉戰到保經公司，像是先前AIA友邦人壽撤離業務部隊時，轉到保經的續任率超過8成。

一位曾待過保德信逾10年的業務員認為，保德信一貫經營理念與本土企業較為不同，合併初期員工一定會因為公司文化不同而有摩擦，希望併購的公司，必須有相同的經營理念，否則員工難以信服轉而跳槽。

國際人力顧問公司總經理則說，管理階層屆時要如何帶領員工、員工又要如何適應大型公司的官僚文化，都會是挑戰。「畢竟對保險業來說，除了好的商品之外，業務員也是影響品牌形象的一大關鍵。」（編輯：林孟汝）1090222