更多編輯台推薦新聞：
世界盃拔河錦標賽 中華隊奪5金1銀
運動

世界盃拔河錦標賽 中華隊奪5金1銀

義大利封城防武漢肺炎 民眾狂掃麵條罐頭和口罩
國際

義大利封城防武漢肺炎 民眾狂掃麵條罐頭和口罩

釋廣度93歲逝世 越南異議僧侶數度獲諾貝爾和平獎提名
國際

釋廣度93歲逝世 越南異議僧侶數度獲諾貝爾和平獎提名

武漢肺炎全球延燒 酒精乾洗手出國可帶上飛機
生活

武漢肺炎全球延燒 酒精乾洗手出國可帶上飛機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

開低走低 台股跌151.48點

最新更新：2020/02/24 13:55
台北股市24日開低走低，收盤跌151.48點，為11534.87點，跌幅1.30%，成交金額新台幣1381.88億元。（中央社檔案照片）
台北股市24日開低走低，收盤跌151.48點，為11534.87點，跌幅1.30%，成交金額新台幣1381.88億元。（中央社檔案照片）

（中央社台北24日電）台北股市今天開低走低，收盤跌151.48點，為11534.87點，跌幅1.30%，成交金額新台幣1381.88億元。

加權指數開盤為11615.28點，盤中最高11615.28點，最低11512.08點；不含金融股指數9717.03點，跌129.16點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.50%、食品股跌0.55%、塑化股跌1.03%、紡織股跌1.19%、機電股跌1.37%、造紙股漲2.47%、營建股跌1.37%、金融股跌1.20%。

委買張數1309萬1884張，委賣張數776萬5716張，成交張數535萬8265張。

收盤時上漲168家，下跌718家，持平65家。

成交量前5名個股為富邦VIX、元大S&P原油正2、群創、元大滬深300正2、元大台灣50反1。

漲幅前5名個股為富邦VIX、新麗、恆大、康那香、毛寶。

跌幅前5名個股為祥碩、本盟、矽力-KY、凱羿-KY、富邦NASDAQ正2。1090224

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報