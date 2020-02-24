開低走低 台股跌151.48點
最新更新：2020/02/24 13:55
台北股市24日開低走低，收盤跌151.48點，為11534.87點，跌幅1.30%，成交金額新台幣1381.88億元。（中央社檔案照片）
（中央社台北24日電）台北股市今天開低走低，收盤跌151.48點，為11534.87點，跌幅1.30%，成交金額新台幣1381.88億元。
加權指數開盤為11615.28點，盤中最高11615.28點，最低11512.08點；不含金融股指數9717.03點，跌129.16點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.50%、食品股跌0.55%、塑化股跌1.03%、紡織股跌1.19%、機電股跌1.37%、造紙股漲2.47%、營建股跌1.37%、金融股跌1.20%。
委買張數1309萬1884張，委賣張數776萬5716張，成交張數535萬8265張。
收盤時上漲168家，下跌718家，持平65家。
成交量前5名個股為富邦VIX、元大S&P原油正2、群創、元大滬深300正2、元大台灣50反1。
漲幅前5名個股為富邦VIX、新麗、恆大、康那香、毛寶。
跌幅前5名個股為祥碩、本盟、矽力-KY、凱羿-KY、富邦NASDAQ正2。1090224