祥碩換股合作案缺必要性 亞系外資降評至賣出

（中央社記者吳家豪台北24日電）高速傳輸晶片廠祥碩與半導體通路商文曄換股合作，亞系外資質疑換股的必要性，將祥碩降評至賣出，目標價維持800元；美系外資則看好換股案將挹注祥碩獲利，維持加碼評等和目標價1069元。

祥碩股價今天跳空開低，直奔跌停813元；文曄股價盤中最低來到37.5元，跌幅近4%。

文曄與祥碩21日共同宣布，將以增資發行新股方式受讓對方增資發行的新股，祥碩將增資發行900萬股，文曄將增資發行1億7100萬股，換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，預計股份交換完成後，祥碩將持有文曄約22.39%股權，文曄將持有祥碩約13.04%股權。

亞系外資發布研究報告指出，從祥碩將持有文曄22.39%股權推算，祥碩的稅前盈餘將提升23%，換算一年的股票投資所得約新台幣4.5億元至5億元。然而因為股權稀釋，換股案僅能提升祥碩每股盈餘7%。

亞系外資表示，雖能了解祥碩希望透過這項換股案來強化中國通路，尤其是在中央處理器和伺服器市場，但兩家公司長久以來關係密切，讓外資質疑是否有必要進行換股合作；加上2021年英特爾處理器面臨的競爭風險升高、中國發展自有處理器的趨勢可能因生產設備受限而蒙上陰影，因此將祥碩投資評等從「買進」調降至「賣出」，目標價維持800元不變。

美系外資認為，考量股權稀釋因素，若假設投資所得稅率為17%，換股案預計將挹注祥碩每股盈餘約20%至30%，相當於每年每股盈餘增加7.5元，因此維持祥碩「加碼」評等和目標價1069元；後續需觀察AMD（超微）的7奈米產品效能是否不如預期、英特爾處理器缺貨問題能否在今年下半年解決，以及祥碩在AMD的市占率提升程度是否有限等風險。（編輯：楊玫寧）1090224