網家布局海外代購市場 推信用卡支付服務

（中央社記者吳家豪台北25日電）PChome網路家庭旗下Bibian比比昂跨境電商服務持續布局跨境代標代購市場，今天宣布信用卡支付服務上線，消費者可透過台灣發行的信用卡，以新台幣支付方式完成交易。

農曆新年後消費者減少海外旅行，跨境購物買氣大幅成長。比比昂觀察近期銷售趨勢，全站訂單數較平日大幅成長76%，日本商品銷售比例占85%，分析原因為消費者近期紛紛退訂國外旅行行程，但境外物品採購需求仍高，因此轉向虛擬通路，促進跨境購物需求攀升，帶動整體買氣。

看準跨境購物需求，比比昂除了新增信用卡支付服務外，也提供AFTEE購物後支付、超商貨到補運費、ATM轉帳、銀行匯款、現金繳款等多種付款方式。目前比比昂於日本、美國皆有國際物流倉儲中心，提供宅配與面交等取貨管道。

此外，由日商Ruten株式會社創立的日本代購網站日本露天購物網站已於今年1月30日在台灣開站，搶攻日本代購跨境商機。

日本露天執行長蘇芸表示，以往跨境購物的難度很高，除了語言的問題，還有寄送台灣的問題。日本露天有別於其他代購平台，沒有複雜的運費計算，也沒有二次收費的問題、消費者只要使用信用卡就可以在網站購物。

根據資策會2018年公布的調查報告，受訪民眾中曾使用跨境網購的每年平均消費金額為1萬6378元，年增5.4%。從跨境金額成長可知，隨著平台技術精進、金物流安全度強化等因素，讓台灣網友對跨境購物愈來愈習慣。（編輯：鄭雪文）1090225