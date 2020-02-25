更多編輯台推薦新聞：
影片／回憶Kobe這煩人小老弟 籃球之神喬丹淚流滿面
運動

影片／回憶Kobe這煩人小老弟 籃球之神喬丹淚流滿面

馬來西亞政壇雙雄又翻臉 近40年恩仇錄一次看
國際

馬來西亞政壇雙雄又翻臉 近40年恩仇錄一次看

口罩抗疫工具機國家隊助增產 歸功3位靈魂人物
產經

口罩抗疫工具機國家隊助增產 歸功3位靈魂人物

高中以下開學防疫備戰 圖解6大對策一次看
生活

高中以下開學防疫備戰 圖解6大對策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台灣新增1例武漢肺炎確診 為第27例的孫子
首頁 / 產經

網家布局海外代購市場 推信用卡支付服務

最新更新：2020/02/25 12:55

（中央社記者吳家豪台北25日電）PChome網路家庭旗下Bibian比比昂跨境電商服務持續布局跨境代標代購市場，今天宣布信用卡支付服務上線，消費者可透過台灣發行的信用卡，以新台幣支付方式完成交易。

農曆新年後消費者減少海外旅行，跨境購物買氣大幅成長。比比昂觀察近期銷售趨勢，全站訂單數較平日大幅成長76%，日本商品銷售比例占85%，分析原因為消費者近期紛紛退訂國外旅行行程，但境外物品採購需求仍高，因此轉向虛擬通路，促進跨境購物需求攀升，帶動整體買氣。

看準跨境購物需求，比比昂除了新增信用卡支付服務外，也提供AFTEE購物後支付、超商貨到補運費、ATM轉帳、銀行匯款、現金繳款等多種付款方式。目前比比昂於日本、美國皆有國際物流倉儲中心，提供宅配與面交等取貨管道。

此外，由日商Ruten株式會社創立的日本代購網站日本露天購物網站已於今年1月30日在台灣開站，搶攻日本代購跨境商機。

日本露天執行長蘇芸表示，以往跨境購物的難度很高，除了語言的問題，還有寄送台灣的問題。日本露天有別於其他代購平台，沒有複雜的運費計算，也沒有二次收費的問題、消費者只要使用信用卡就可以在網站購物。

根據資策會2018年公布的調查報告，受訪民眾中曾使用跨境網購的每年平均消費金額為1萬6378元，年增5.4%。從跨境金額成長可知，隨著平台技術精進、金物流安全度強化等因素，讓台灣網友對跨境購物愈來愈習慣。（編輯：鄭雪文）1090225

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報