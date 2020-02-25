韓國疫情升溫 半導體業：不影響記憶體供應

（中央社記者張建中新竹25日電）武漢肺炎疫情擴大，韓國旅遊疫情建議被調升至第3級警告，據半導體業者表示，韓國記憶體廠供貨依然不受影響。

韓國為全球動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）主要供應國家，據市調機構集邦科技統計，三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）去年第4季共囊括全球45.1%的NAND Flash市場，及72.7%的DRAM市場。

隨著韓國疫情加劇，各界高度關注韓國記憶體廠營運是否受到影響，及台灣記憶體廠能否受惠轉單效益。

集邦科技指出，記憶體產線自動化程度高，韓國記憶體廠因疫情影響停工的機率低，目前供貨依然正常，對記憶體供給並未造成影響。

據三星關鍵半導體原料供應商表示，公司在韓國也有設廠，每天都會向台灣總部回報當地工廠員工、供應商與客戶狀況，目前並沒有員工感染，供應商也沒有太大問題，維持營運生產。

業者指出，據韓國廠回報，客戶三星記憶體產線也維持營運生產，並沒有停工，出貨也沒有受阻，對記憶體市場供給並無影響。

因轉單期待落空，記憶體族群今天股價漲跌互見，南亞科股價收在新台幣83.3元，跌1.2元，跌幅約1.42%；華邦電股價表現相對強勢，收在17元，漲0.1元，漲幅約0.59%。（編輯：張均懋）1090225